CICLISMO – Vivaio leccese d’oro: Go Fast, Leo Constructions e Scuola di Tuglie ben figurano nel “Memorial Ditano”

Si chiude con un bilancio trionfale la stagione del ciclocross per i colori della provincia di Lecce. In occasione del Memorial “Vito Ditano”, disputatosi domenica scorsa ad Andria nella suggestiva cornice della Villa Comunale, gli atleti e le società salentine hanno recitato un ruolo da assoluti protagonisti, portando a casa vittorie di tappa, titoli regionali e successi finali nell’importante circuito Mediterraneo Cross 2025-2026.

La notizia più bella per il capoluogo arriva dalla categoria Esordienti 1° anno. Enrico Paolo Ciccarese, portacolori della Leo Constructions Lecce, ha suggellato una stagione perfetta conquistando il titolo di Campione Regionale FCI Puglia. Grazie a una prova di grande autorità sul tecnico percorso andriese, Ciccarese non solo ha vestito la maglia di campione pugliese, ma si è aggiudicato anche la vittoria finale dell’intero circuito Mediterraneo Cross, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del vivaio salentino.

Non è stata da meno la prova di Marco Russo. L’atleta del Team Go Fast Puglia (Aradeo) ha dominato la categoria Under 23, imponendosi con distacco nella tappa di Andria. Un successo che gli ha permesso di svettare nella classifica generale finale della categoria Open uomini, portando sul gradino più alto del podio la società di Aradeo e dimostrando una condizione atletica superiore che fa ben sperare per i prossimi impegni nazionali.

A livello di club, gli applausi vanno alla Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino, capace di piazzarsi al 5° posto assoluto nella classifica generale per società (su oltre 50 team partecipanti da tutto il Centro-Sud). Il sodalizio di Tuglie ha celebrato ad Andria due vittorie pesantissime: Marco Sicuro ha letteralmente sbaragliato la concorrenza tra gli Allievi 2° anno, vincendo sia la gara che il titolo finale del circuito. Giovanni Battista Garzia ha confermato la sua leadership tra i Master, imponendosi nella categoria Master 3.