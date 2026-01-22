Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ph: V. De Giorgi

COPPA PUGLIA – 3° turno, risultati ritorno accoppiamenti e 2ª giornata triangolari

Infrasettimanale di Coppa Puglia con le gare di ritorno per gli accoppiamenti (salvo due casi) e la seconda giornata dei triangolari. I risultati:

Accoppiamenti eliminatori

Etra Barletta-Eagles Bisceglie (and. 4-0) h 19.30

Pro Gioia-Real Mottola 2-2 (and. 0-4)

FC Manduria-V. San Pancrazio 4-0 (and. 4-0)

S.D. Parabita-Ruffano 2-1 (and. 1-4)

Giovani Cryos-D.B. Manduria 1-2 (and. 3-3)

Real Sannicandro-Trianum 1-1 (and. 1-2)

Fasano-San Vito sospesa per mancanza di numero minimi dei calciatori in campo del Fasano – gara di andata (ritorno 4/2)

S.P. Vernotico-Soleto rinviata per campo impraticabile – gara di andata (ritorno 4/2)

Triangolare – seconda giornata

Troia-V. Sammarco 3-0
(prima giornata V. Sammarco-RH Sannicandro 3-3; terza giornata 4/2 RH Sannicandro-Troia)

Qualificate: Real Mottola, FC Manduria, Ruffano, D.B. Manduria, Trianum, …

 

