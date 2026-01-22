ph: V. De Giorgi
COPPA PUGLIA – 3° turno, risultati ritorno accoppiamenti e 2ª giornata triangolari
Infrasettimanale di Coppa Puglia con le gare di ritorno per gli accoppiamenti (salvo due casi) e la seconda giornata dei triangolari. I risultati:
Accoppiamenti eliminatori
Etra Barletta-Eagles Bisceglie (and. 4-0) h 19.30
Pro Gioia-Real Mottola 2-2 (and. 0-4)
FC Manduria-V. San Pancrazio 4-0 (and. 4-0)
S.D. Parabita-Ruffano 2-1 (and. 1-4)
Giovani Cryos-D.B. Manduria 1-2 (and. 3-3)
Real Sannicandro-Trianum 1-1 (and. 1-2)
Fasano-San Vito sospesa per mancanza di numero minimi dei calciatori in campo del Fasano – gara di andata (ritorno 4/2)
S.P. Vernotico-Soleto rinviata per campo impraticabile – gara di andata (ritorno 4/2)
—
Triangolare – seconda giornata
Troia-V. Sammarco 3-0
(prima giornata V. Sammarco-RH Sannicandro 3-3; terza giornata 4/2 RH Sannicandro-Troia)
—
Qualificate: Real Mottola, FC Manduria, Ruffano, D.B. Manduria, Trianum, …