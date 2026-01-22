LECCE – Ufficiale Cheddira, si avvicina il rientro per Berisha

Il Lecce aumenta i giri in vista del prossimo delicato match di campionato contro la Lazio. La squadra si è ritrovata questa mattina sul prato del Centro Sportivo di Martignano per una sessione tattica intensa, ma gli occhi degli addetti ai lavori sono puntati soprattutto sull’infermeria e sul taccuino del direttore sportivo.

Medon Berisha ha proseguito il suo programma di lavoro personalizzato. Il giovane centrocampista è reduce da un infortunio che ne ha frenato l’ascesa proprio nel momento migliore: la sua ultima apparizione ufficiale risale infatti al 12 dicembre scorso nella sfida contro il Pisa. Da allora, lo staff medico ha optato per la linea della prudenza, ma il fatto che Berisha abbia ripreso a lavorare sul campo, seppur separatamente, fa ben sperare per una convocazione imminente, Lazio esclusa. Situazione diversa per Camarda, che continua a sottoporsi a terapie specifiche per il male alla spalla.

Sul fronte delle scelte tecniche, l’allenatore può sorridere per il rientro di Veiga, che ha scontato il turno di stop imposto dal Giudice sportivo e riprenderà il suo posto in difesa mentre Gaspar dovrà scontare un’altra giornata di squalifica.

Questione mercato, è ufficiale Walid Cheddira: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Walid Cheddira dalla S.S.C. Napoli. L’attaccante classe 1998 vestirà la maglia numero 99“. Cheddira ha giocato spiccioli di gara nell’ultimo turno contro il Napoli con la maglia del Sassuolo e dovrebbe essere pronto per essere convocato per Lecce–Lazio di sabato.

Domani mattina la squadra si sposterà allo stadio Via del Mare per la seduta di rifinitura a porte chiuse, dove verranno sciolti gli ultimi dubbi tattici prima del fischio d’inizio. Poi conferenza stampa di mister Di Francesco alle 12.55.