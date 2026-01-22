ECCELLENZA – Coppa Italia, il Taranto rimonta il Bisceglie e si aggiudica la finale d’andata
La finale d’andata della Coppa Italia Eccellenza Puglia non delude le attese, regalando novanta minuti di intensità, agonismo e ribaltamenti di fronte. Allo “Stadio Italia” di Massafra, il Taranto di Ciro Danucci si impone per 2-1 sul Bisceglie, mettendo una piccola ma significativa ipoteca sul trofeo, in attesa del decisivo return-match.
La partita è tutta del Bisceglie di Pino Di Meo che approccia alla gara alla perfezione, trovando il vantaggio dopo appena 70 secondi grazie a Lopez, abile a sfruttare una disattenzione della retroguardia rossoblù. Tuttavia il Taranto non si disunisce e riesce quasi subito a pareggiare con un’incornata vincente di Guastamacchia che beffa Lonoce. Ma le emozioni non finiscono qui. Il gol-partita lo firma l’ex biscegliese Aguilera al 19′ della ripresa.
La contesa resta però aperta e sarà tutto rimandato al prossimo 5 febbraio nel match di ritorno a Bisceglie. I nerazzurrostellati potranno sfruttare il gol segnato in trasferta che, secondo le vecchie regole Uefa, darebbe loro il vantaggio in caso di parità.
—
IL TABELLINO
Massafra, stadio “Italia”
giovedì 22.01.2026, ore 18.30
Andata finale Coppa Italia Eccellenza 2025/26
TARANTO-BISCEGLIE 2-1
RETI: 2′ pt Lopez (B), 6′ pt Guastamacchia (T), 19′ st Aguilera (T)
TARANTO (4-3-2-1): Martinkus; Hadziosmanovic, Rizzo, Guastamacchia, Sansò (32′ st Labianca); Incerti, Marino (34′ pt Di Paolantonio), Vukoja; Losavio (43′ st Trombino), Loiodice (26’ st Derosa); Aguilera (26’ st Russo). A disp.: Mastrangelo, Delvino, Corallini, Zampa. All. Ciro Danucci.
BISCEGLIE (4-3-1-2): Lonoce; Taccogna, Ioio (43′ st Traore), Gonzalez, A. De Luca (37’ st Ciurlo); Cifarelli, Martino (33′ st Martinez), Lavopa; Citro; Sene (26’ st Maffei), Lopez (33′ st Amoroso). A disp. Baietti, Dammacco, Mbodji, Pignataro. All. Pino Di Meo.
ARBITRO: Paolilllo sez. Barletta (Capuano-Spedicato).
NOTE: ammoniti Marino, Sansò, Aguilera, Vukoja (T). Rec. 3′ pt, 5′ st.