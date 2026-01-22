Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ECCELLENZA – Coppa Italia, il Taranto rimonta il Bisceglie e si aggiudica la finale d’andata

ECCELLENZA 5 minuti ago

La finale d’andata della Coppa Italia Eccellenza Puglia non delude le attese, regalando novanta minuti di intensità, agonismo e ribaltamenti di fronte. Allo “Stadio Italia” di Massafra, il Taranto di Ciro Danucci si impone per 2-1 sul Bisceglie, mettendo una piccola ma significativa ipoteca sul trofeo, in attesa del decisivo return-match.

La partita è tutta del Bisceglie di Pino Di Meo che approccia alla gara alla perfezione, trovando il vantaggio dopo appena 70 secondi grazie a Lopez, abile a sfruttare una disattenzione della retroguardia rossoblù. Tuttavia il Taranto non si disunisce e riesce quasi subito a pareggiare con un’incornata vincente di Guastamacchia che beffa Lonoce. Ma le emozioni non finiscono qui. Il gol-partita lo firma l’ex biscegliese Aguilera al 19′ della ripresa.

La contesa resta però aperta e sarà tutto rimandato al prossimo 5 febbraio nel match di ritorno a Bisceglie. I nerazzurrostellati potranno sfruttare il gol segnato in trasferta che, secondo le vecchie regole Uefa, darebbe loro il vantaggio in caso di parità.

IL TABELLINO

Massafra, stadio “Italia”
giovedì 22.01.2026, ore 18.30
Andata finale Coppa Italia Eccellenza 2025/26

TARANTO-BISCEGLIE 2-1
RETI: 2′ pt Lopez (B), 6′ pt Guastamacchia (T), 19′ st Aguilera (T)

TARANTO (4-3-2-1): Martinkus; Hadziosmanovic, Rizzo, Guastamacchia, Sansò (32′ st Labianca); Incerti, Marino (34′ pt Di Paolantonio), Vukoja; Losavio (43′ st Trombino), Loiodice (26’ st Derosa); Aguilera (26’ st Russo). A disp.: Mastrangelo, Delvino, Corallini, Zampa. All. Ciro Danucci.

BISCEGLIE (4-3-1-2): Lonoce; Taccogna, Ioio (43′ st Traore), Gonzalez, A. De Luca (37’ st Ciurlo); Cifarelli, Martino (33′ st Martinez), Lavopa; Citro; Sene (26’ st Maffei), Lopez (33′ st Amoroso). A disp. Baietti, Dammacco, Mbodji, Pignataro. All. Pino Di Meo.

ARBITRO: Paolilllo sez. Barletta (Capuano-Spedicato).

NOTE: ammoniti Marino, Sansò, Aguilera, Vukoja (T). Rec. 3′ pt, 5′ st.

