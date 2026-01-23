TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 18.01.2026
Terza Categoria girone Lecce: il Giudice sportivo, gare del 18 gennaio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ALIXIAS:
ATL. COPERTINO:
CALIMERA:
CLUB SALENTO LECCE:
KICK OFF ACADEMY: Federico Bellone (1); Lorenzo Toraldo (1)
LIZZANELLO:
MERINE:
S. GUAGNANO: Alessandro Colonna (1)
S. VEGLIE:
SALENTO SOCCER AC.:
SECLÌ: Sergio Finamore (dir., fino al 05/02/26); Pantaleo Negro (dir., fino al 29/01/26)
V. COLLEPASSO: Ammenda di 50 euro e diffida
—
Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare del 18 gennaio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ANDRANO-CASTIGLIONE: Ammenda di 50 euro
AP SPECCHIA:
ATL. MELPIGNANO:
ATL. SALVE:
CHORIANA:
CUTROFIANO AM: Giovanni O. Blasio (1)
GC MURO:
LM SCORRANO:
PALMARIGGI:
SANNICOLA:
V. NEVIANO: Alessioo Vantaggiato (dir., fino al 04/02/26)