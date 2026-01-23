Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

AMATORI – Acli Over 30 e Over 40 Lecce: risultati gare 17-19.01.2026, classifica, prossimo turno

AMATORI Ven. 23 Gen. 2026, 12:15

ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE A
GIORNATA 10 + RECUPERI

Scorrano-Marco Tunno Maglie 0-0
Grifoni Soleto-Scorrano 2-3
Gi.Al. Galatina.NT San Cassiano 2-0
Parabita City-Le.Ca. Racale 5-5
Palmariggi-Matino Sportiva 4-1
Marco Tunno Maglie-GS Castiglione 4-2

CLASSIFICA

Marco Tunno Maglie 26
Scorrano 20
Le.Ca.Racale 18
Grifoni Soleto 14
Palmariggi 13
Gi.Al. Galatina 12
Matino Sportiva 11
Parabita City 11
NT San Cassiano 8
GS Castiglione 6

PROSSIMO TURNO
GIORNATA 11

Grifoni Soleto-GS Castiglione 24/01 h 14.30
Gi.Al. Galatina-Le.Ca. Racale 24/01 h 14.30
Marco Tunno Maglie-Matino Sportiva 26/01 h 20.30
Scorrano-NT San Cassiano 27/01 h 20.30
Parabita City-Palmariggi rinviata ddd

CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)

9 RETI: Avantaggiato R. (MT Maglie), De Donno M. (MT Maglie), Fango M. (Palmariggi); 
8 RETI: D’Amilo M. (Le.Ca. Racale);
7 RETI: Cretì G. (Parabita City), Moscatello G. (Matino Sportiva); 

ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE B
GIORNATA 10 + RECUPERI

GAC Taurisano-Pedone Country Salento 3-1
Ugento-Alliste 4-1
Pedone Country Salento-Acas Salve 2-3
Presicce Acquarica-GAC Taurisano 1-0
Rossoblù Tricase-Capo di Leuca 2-1
Rudianus-Atl. Tiggiano 3-2

CLASSIFICA

Ugento 27
Acas Salve 22
Rossoblù Tricase 21
Alliste 19
Capo di Leuca 16
Presicce Acquarica 13
GAC Taurisano 6
Rudianus 6
Pedone Country Salento 4

PROSSIMO TURNO
GIORNATA 11

GAC Taurisano-Capo di Leuca 23/01 h 20.30
Presicce Acquarica-Ascla Tiggiano 24/01 h 15
Rossoblù Tricase-Alliste 24/01 h 15
Acas Salve-Ugento 24/01 h 17.30
Rudianus-Pedone Country Salento 26/01 h 20.30

CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)

10 RETI: Ponzetta M. (AC Ugento);
7 RETI: Sanapo A. (Rossoblù Tricase);
6 RETI: Calabrese A. (Acsa Salve), Yapo V. (Capo di Leuca);

(…) 

ACLI OVER 40 2025/26
GIORNATA 10

Real Collepasso-Sp. Sanarica 1-0
Matino Sportiva-Virtus Casarano 2-1
Lucugnano-Cannole 3-3
Galatone-Casaranese n.d.
Otranto-Spongano sospesa per infortunio grave
FC Casarano-Supporters Casarano rinviata

Riposa Amici Muro Leccese

CLASSIFICA

Casaranese 25
FC Casarano 24
Amici Muro Leccese 20
Real Collepasso 17
Cannole 15
Lucugnano 14
Matino Sportiva 12
Sp. Sanarica 10
Otranto 7
Galatone 7
Virtus Casarano 7
Spongano 6
Supporters Casarano 0

PROSSIMO TURNO
GIORNATA 12

Real Collepasso-Virtus Casarano 24/01 h 14.30
Spongano-Galatone 24/01 h 15
Otranto-Cannole 25/01 h 10
Supporters Casarano-Sp. Sanarica 25/01 h 10
FC Casarano-Amici Muro Leccese 26/01 h 20.30
Lucugnano-Matino Sportiva 26/01 h 20.30

Riposa Asd Casaranese

CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)

15 RETI: Toma A. (Matino Sportiva);
13 RETI: Dhimaj A. (CD Otranto);
8 RETI: Caricato I. (Real Collepasso), Contaldo F. (Lucugnano);

(…)

