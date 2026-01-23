AMATORI – Acli Over 30 e Over 40 Lecce: risultati gare 17-19.01.2026, classifica, prossimo turno
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE A
GIORNATA 10 + RECUPERI
Scorrano-Marco Tunno Maglie 0-0
Grifoni Soleto-Scorrano 2-3
Gi.Al. Galatina.NT San Cassiano 2-0
Parabita City-Le.Ca. Racale 5-5
Palmariggi-Matino Sportiva 4-1
Marco Tunno Maglie-GS Castiglione 4-2
CLASSIFICA
Marco Tunno Maglie 26
Scorrano 20
Le.Ca.Racale 18
Grifoni Soleto 14
Palmariggi 13
Gi.Al. Galatina 12
Matino Sportiva 11
Parabita City 11
NT San Cassiano 8
GS Castiglione 6
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 11
Grifoni Soleto-GS Castiglione 24/01 h 14.30
Gi.Al. Galatina-Le.Ca. Racale 24/01 h 14.30
Marco Tunno Maglie-Matino Sportiva 26/01 h 20.30
Scorrano-NT San Cassiano 27/01 h 20.30
Parabita City-Palmariggi rinviata ddd
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
9 RETI: Avantaggiato R. (MT Maglie), De Donno M. (MT Maglie), Fango M. (Palmariggi);
8 RETI: D’Amilo M. (Le.Ca. Racale);
7 RETI: Cretì G. (Parabita City), Moscatello G. (Matino Sportiva);
—
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE B
GIORNATA 10 + RECUPERI
GAC Taurisano-Pedone Country Salento 3-1
Ugento-Alliste 4-1
Pedone Country Salento-Acas Salve 2-3
Presicce Acquarica-GAC Taurisano 1-0
Rossoblù Tricase-Capo di Leuca 2-1
Rudianus-Atl. Tiggiano 3-2
CLASSIFICA
Ugento 27
Acas Salve 22
Rossoblù Tricase 21
Alliste 19
Capo di Leuca 16
Presicce Acquarica 13
GAC Taurisano 6
Rudianus 6
Pedone Country Salento 4
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 11
GAC Taurisano-Capo di Leuca 23/01 h 20.30
Presicce Acquarica-Ascla Tiggiano 24/01 h 15
Rossoblù Tricase-Alliste 24/01 h 15
Acas Salve-Ugento 24/01 h 17.30
Rudianus-Pedone Country Salento 26/01 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
10 RETI: Ponzetta M. (AC Ugento);
7 RETI: Sanapo A. (Rossoblù Tricase);
6 RETI: Calabrese A. (Acsa Salve), Yapo V. (Capo di Leuca);
(…)
—
ACLI OVER 40 2025/26
GIORNATA 10
Real Collepasso-Sp. Sanarica 1-0
Matino Sportiva-Virtus Casarano 2-1
Lucugnano-Cannole 3-3
Galatone-Casaranese n.d.
Otranto-Spongano sospesa per infortunio grave
FC Casarano-Supporters Casarano rinviata
Riposa Amici Muro Leccese
CLASSIFICA
Casaranese 25
FC Casarano 24
Amici Muro Leccese 20
Real Collepasso 17
Cannole 15
Lucugnano 14
Matino Sportiva 12
Sp. Sanarica 10
Otranto 7
Galatone 7
Virtus Casarano 7
Spongano 6
Supporters Casarano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 12
Real Collepasso-Virtus Casarano 24/01 h 14.30
Spongano-Galatone 24/01 h 15
Otranto-Cannole 25/01 h 10
Supporters Casarano-Sp. Sanarica 25/01 h 10
FC Casarano-Amici Muro Leccese 26/01 h 20.30
Lucugnano-Matino Sportiva 26/01 h 20.30
Riposa Asd Casaranese
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
15 RETI: Toma A. (Matino Sportiva);
13 RETI: Dhimaj A. (CD Otranto);
8 RETI: Caricato I. (Real Collepasso), Contaldo F. (Lucugnano);
(…)