foto: P. Estebamph: Juventus Channel YT
LECCE – Se la prima squadra stenta, la Primavera macina vittorie sotto il segno di Esteban
Per una prima squadra che stenta ad aggiungere punti alla propria classifica, c’è la Primavera del Lecce che infila vittorie su vittorie. In mattinata è arrivata la quarta consecutiva in campionato, nientemeno contro la Juventus allenata da Simone Padoin, battuta per 2-1 al “Deghi Center” di San Pietro in Lama.
Ancora una volta nel tabellino entra Paco Esteban, il centravanti spagnolo classe 2006 di Simone Schipa che, con quella di oggi, tocca quota 12 reti su 17 partite giocate, una media stratosferica di più di due centri ogni tre gare. Esteban ha siglato il gol del vantaggio trasformando un calcio di rigore nel primo tempo; nella ripresa, pari della Juventus con van Aerle, rigore parato dal portierino giallorosso Penev su tiro di Tiozzo e gol vittoria per i salentini di Dalla Costa a due minuti dalla fine su assist di Kovac.
Il Lecce si porta a 30 punti a metà classifica e a questo punto vede la zona playoff, distante solo due lunghezze. Domenica prossima alle 13 ci sarà un’occasione di allungare la striscia positiva andando a sfidare la Cremonese, ultima in classifica.
Per Di Francesco, in un periodo di crisi nera del reparto avanzato della prima squadra, ci potrebbe essere una piccola grande arma in più da aggregare al gruppo e, perché no, da utilizzare in caso di emergenza.