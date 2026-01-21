Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 18.01.2026

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 18 gennaio 2026 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA B

AVANTI ALTAMURA: Antonio Laterza (all., fino al 22/02/26); Giuseppe C. Dimarno (fino al 22/01/2030)*

CEDAS AVIO BRINDISI: Mario Carruezzo (1)

DON BOSCO MANDURIA:

FC CAPURSO: Mirko Muserra (all., fino al 29/01/26)

FC MANDURIA:

FC SANTERAMO:

GIOVANI CRYOS: Marco D. Bruno (all., fino al 22/02/26)

LATIANO:

POL. NOCI:

REAL MOTTOLA: Stefano D’Auria (1)

RS CRISPIANO: Angelo De Bartolomeo (1)

S. VITO: Renato Collocolo (1); Filippo Marino (1)

SOCCER T. FASANO: Donato Lapadula (1)

* “A fine gara dopo il triplice fischio il direttore di gara veniva accerchiato da quattro tesserati della squadra ospitante, i quali protestavano animosamente sul recupero assegnato da quest’ultimo.

In tale occasione DI MARNO GIUSEPPE CARLO prendeva la rincorsa e colpiva violentemente il Direttore di gara alle spalle spintonandolo con forza prima con le braccia e poi con il corpo, tanto da provocare un sobbalzo da parte dello stesso verso il corpo di un altro calciatore; il Direttore di gara accusava immediatamente un forte dolore alla zona dorsale. Inoltre proferiva frasi ingiuriose nei confronti del Direttore di gara. A questo punto i giocatori della squadra ospite e i dirigenti della squadra ospitante si mettevano a protezione del Direttore di gara e, una volta ristabilita la calma, lo stesso rientrava negli spogliatoi scortato da questi. Successivamente, all’interno degli spogliatoi, i dirigenti locali si scusavano per l’accaduto e per l’atteggiamento violento ed aggressivo tenuto dal proprio tesserato. Infine il direttore di gara, uscito dalla struttura, a causa del dolore si recava presso il pronto soccorso del policlinico di Bari per eseguire gli accertamenti di rito, ove gli veniva diagnosticato versamento pleurico a destra con una prognosi di 10 giorni. (Art. 35 commi 4 e 7 C.G.S.). La presente sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative a carico della società Avanti Altamura ai sensi dell’art. 35 comma 7 C.G.S.”.

—

PRIMA CATEGORIA C

ATL. CARMIANO MAGLIANO: Ammenda di 100 euro

CD AVETRANA: Ammenda di 100 euro; Stefano Gioia (dir., fino al 22/03/26); Brice Nanou Tonnessea (2); Francesco Tamborrino (1)

CAPO DI LEUCA: Jonaz Rizzo (1)

G. ARADEO: Angelo Samueli (1)

POGGIARDO 91: Naser Ramanaj (1)

POL. GALATONE:

REAL CELLINO: Luca Politi (2); Marco Politi (1)

RUFFANO: Francesco A. Toma (dir., fino al 12/02/26); Elia Gabrieli (1)

SOCCER D. PARABITA: Giorgio Stefanelli (1); Vincenzo De Icco (1)

S.P. VERNOTICO (ex Cursi): Marco Tamborrini (1); Alessio Iunco (1)

SUPERSANO: Gianluca Toma (dir., fino al 05/02/26); Arturo Alfarano (1); Ivan Galati (1); Cristian Diaz Cuesta (1)

V. SAN PANCRAZIO:

VEGLIE:

VIRTUS ERCHIE:

—

SECONDA CATEGORIA/B

AC. GIOVINAZZO:

ATL. PALAGIANO:

ATL. PEZZE:

AZZ. CASTELLANA:

DIMATEAM: Nicola Natale (dir., fino al 22/03/26); Nicola Colonna (4, “proferiva ripetute ingiurie all’indirizzo della direttrice di gara”); Mario Ranella (2)

FASANO: Mattia Convertino (1)

FORTITUDO A.D.: Alessandro Antonicelli (1); Giuseppe Conte (1)

G. PALAGIANELLO:

KC CONVERSANO: Alessandro Fanizzi (1)

LA BARI SPORTIVA: Giancarlo Orlando (1); Federico Fioretti (1)

MONOSPOLIS: Alessandro Valente (1); Giovanni Campanella (1)

PRO GIOIA:

PRO MASSAFRA: Daniele Pasqualicchio (1)

REAL SANNICANDRO: Michele Dambrosio (all., 1); Claudio Parise (1)

TAF CEGLIE M.:

—

SECONDA CATEGORIA/C

CAROSINO:

CD MELISSANO:

CD POGGIARDO: Lorenzo De Vito (1)

C. SOLETO:

KP GALLIPOLI:

MONTEIASI:

OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano): Walter Porciello (1)

POL. MARTIUS:

PRESICCE-ACQUARICA: Ammenda di 300 euro

REAL NEVIANO: Matteo Urbano (1)

SAN DONACI:

SAN GIORGIO: Raffaele Scarci (1)

SOCCER G. SURBO:

SPONGANO: Luca Martella (1)

VS TORCHIAROLO: Christian Saponaro (4, “Proferiva ripetutamente frasi ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro, tenendo comportamento irriguardoso”)

Gara Presicce Acquarica-San Giorgio (sul campo 2-1): preannuncio di ricorso del San Giorgio, risultato sub iudice.