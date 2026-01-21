ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 18.01.2026
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 18 gennaio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA: Vincenzo Patronelli (1)
ATL. RACALE:
A. TOMA MAGLIE:
BISCEGLIE:
BITONTO:
BRILLA CAMPI: Roberto Calabrese (all., fino al 22/02/26)
BRINDISI:
CANOSA:
FOGGIA INCEDIT: Sconfitta a tavolino per 3-0 (pro Racale); penalizzazione di un punto; ammenda di 500 per prima rinuncia; ammenda di 400 per mancato incasso, per non essersi presentata in campo
GALATINA:
GALLIPOLI: Ammenda di 300 euro; Julio J. Camacho (1)
N. SPINAZZOLA: Luca Ricchiuti (1)
NOVOLI: Ammenda di 400 euro; Desiderio Guadalupi (all., fino al 12/02/26); Dario Suma (1)
POLIMNIA:
S. MASSAFRA:
TARANTO:
TAURISANO: Joaquin N. Cabrera (1)
UC BISCEGLIE: Luca Rumma (all., 1)
UGENTO:
VIRTUS MOLA: Ammenda di 600 euro; Giovanni Martinelli (dir., fino al 22/02/26); Mattia Casadibari (1); Christian Facchini (1)
—
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI:
ATL. TRICASE:
CAROVIGNO:
COPERTINO:
F. TAVIANO: Ammenda di 400 euro; Federico Primiceri (1 – Coppa Italia)
GINOSA: Vito Verdano (1)
LEVERANO:
MANDURIA:
MESAGNE: Luca Pulieri (dir., fino al 29/01/26)
OSTUNI:
P. BAGNOLO: Francesco Mariano (1)
R. PUTIGNANO:
SAVA:
SQUINZANO:
TERRE ACAYA-ROCA: Simone Lo Basso (1)
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico): Andrea Pezzuto (8, “Teneva condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro che attingeva con una leggera spallata”); Alvaro Nunez (2)
V. LOCOROTONDO: Rocco Natale (1)
V. MATINO: Jacopo De Lorenzis (1)