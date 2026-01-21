RUGBY – Trepuzzi travolgente: successo sul campo dei Draghi BAT e secondo posto centrato

Il 2026 si apre sotto il segno del successo per il Gorima Trepuzzi Rugby, che inizia l’anno nuovo con una prova di forza e carattere. Impegnati sul sempre ostico terreno di gioco dei Draghi BAT, nella quinta giornata d’andata del torneo di Serie C di rugby, i giallorossi hanno sfoderato una prestazione solida, espugnando il campo barese con il punteggio finale di 12-26. Questo risultato non è solo un’iniezione di fiducia, ma una conferma tecnica importante: i salentini chiudono infatti il girone di andata al secondo posto solitario in classifica, consolidando le proprie ambizioni di vertice.

L’avvio del match è di chiara marca trepuzzina. La squadra ha approcciato la gara con la giusta ferocia agonistica, riuscendo a scardinare la difesa avversaria per due volte nella prima mezz’ora. Le mete portano la firma di Cassone e Amine, terminali di un gioco corale fluido e ben organizzato; la precisione di Matarrese dalla piazzola, autore della prima trasformazione, ha permesso di scavare subito un solco nel punteggio. Tuttavia, la compagine della BAT non è rimasta a guardare: nel finale di tempo, i Draghi hanno reagito con orgoglio, trovando la via della segnatura e accorciando le distanze su un parziale di 7-12 che ha lasciato aperto ogni scenario per la ripresa.

Nel secondo tempo, il copione si è ripetuto in modo quasi speculare. Il Trepuzzi è rientrato in campo con l’obiettivo di mettere al sicuro il risultato e, soprattutto, di conquistare il prezioso punto di bonus offensivo. La pressione esercitata dagli avanti salentini ha costretto i padroni di casa al fallo sistematico, inducendo l’arbitro a concedere una meta tecnica. Poco dopo, è stato Volpe a suggellare la superiorità ospite con la quarta meta dell’incontro, puntualmente trasformata ancora da Matarrese.

Nonostante il passivo, i Draghi BAT hanno lottato fino al fischio finale, riuscendo a realizzare la loro seconda meta di giornata che ha fissato il tabellino sul definitivo 12-26. Per il Gorima Trepuzzi Rugby si tratta di una vittoria fondamentale: la capacità di gestire i momenti di pressione e di finalizzare le occasioni create permette ai salentini di guardare al girone di ritorno con rinnovato ottimismo, pronti a dare battaglia per la conquista della vetta.