AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 13ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 13
FC Galatone-Aradeo 1-0
Alixias-E. Coluccia Cutrofiano 1-1
FC Castrignano-Atl. Ascla Tiggiano 3-3
C.D. Melissano-Poggiardo 1-2
FATAC Scorrano-Galatone Romidò 3-0
Salve/Morciano-Salento Over Seclì 3-4
Presicce-Acquarica-Pol. Uxentum 1-2
CLASSIFICA
Poggiardo 34
Salento Over Seclì 27
Fc Galatone 26
C.D. Melissano 24
Atl. Ascla Tiggiano 22
Alixias 20
Fatac Scorrano 17
Fc Castrignano 16
Galatone Romidò 15
Aradeo 13
E. Coluccia Cutrofiano 13
Presicce-Acquarica 9
City Gas Revolution 7
Pol. Uxentum 6
Salve/Morciano 3
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 14
Salento Over Seclì-Poggiardo 23/01 h 20.30
City Gas Revolution-FATAC Scorrano 23/01 h 20.30
Aradeo-Atl. Ascla Tiggiano 24/01 h 15
Alixias-Salve/Morciano 24/01 h 15
Pol. Uxentum-FC Castrignano 24/01 h 14.30
Presicce-Acquarica-FC Galatone 26/01 h 20.30
E. Coluccia Cutrofiano-C.D. Melissano 26/01 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
13 RETI: Scarlino M. (CG Revolution);
12 RETI: Strambaci D.A. (Poggiardo);
10 RETI: Misciali G. (Salento Over Seclì), Filoni G. (C.D. Melissano)
(…)