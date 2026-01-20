BASKET C/m – Si accende Baldasso e Nardò vola: steso anche il Corato

La Pallacanestro A9 Nardò supera la Nuova Matteotti Corato 81-67 al termine di una partita che cambia volto nella sua fase centrale e trova lì la propria verità. L’avvio scorre su binari di equilibrio, con Corato capace di restare dentro la gara grazie a ritmo e soluzioni offensive puntuali. Nardò costruisce vantaggi contenuti, senza mai riuscire a spezzare davvero l’inerzia. Il primo tempo si chiude sul 36-32, con la sensazione di una gara ancora fragile, pronta a spostarsi da un momento all’altro.

Dopo l’intervallo arriva il passaggio decisivo. Baldasso, rimasto senza punti nei primi due quarti, accende improvvisamente la partita e firma 17 punti nel solo terzo periodo. È una sequenza che cambia ritmo, fiducia e spazi. Nardò allunga fino al 62-51, trovando continuità anche nella metà campo difensiva.

Nell’ultimo quarto la PallA9 gestisce con lucidità, respinge ogni tentativo di rientro e accompagna la gara fino alla sirena. La classifica resta in vetta, a pari punti con la LSB Lecce. Domenica 25 la trasferta di Monteroni attende nuove conferme.

IL TABELLINO

A9 NARDÒ-CORATO 81-69

(21-12, 36-32, 62-51)

A9 NARDÒ: Baldasso 25, Barel 15, Kebe 13, Facciolà 11, Gramazio 6, Stonkus 5, Zustovich 4, Tinto 2, Boev 0, Gigli 0, Montinaro ne, Fortezza ne. All. Battistini.

NMC CORATO: Zanassi 26, De Santis 12, Pollice 11, Marchioli 10, Marino 8, D’imperio 0, Mastrodonato 0, Lovero ne, Martino ne, Rutigliano ne. All. Ambrico.

(US Pallacanestro Nardò)

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 2 rit.): Assi Brindisi-Barletta 95-69, Nardò-Corato 81-67, Monopoli-Ceglie 77-72, Francavilla-NV Mesagne 48-76, Cus Foggia-Monteroni 82-91, Molfetta-LSB Lecce 61-84.

CLASSIFICA: LSB Lecce, Nardò 26 – NV Mesagne 22 – Monteroni, Corato 16 – Assi Brindisi 14 – Molfetta, Monopoli, Ceglie 12 – Francavilla 10 – Cus Foggia 6 – Barletta, MS Mesagne 4.

PROSSIMO TURNO (24-25/01): LSB Lecce-Francavilla, MS Mesagne-Monopoli, Corato-Assi Brindisi, Monteroni-Nardò, Barletta-Molfetta, Ceglie-Cus Foggia.