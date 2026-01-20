BASKET C/m – LSB Lecce rullo compressore a Molfetta

Ennesima prova di forza della Cce Lsb Lecce, che batte a domicilio Molfetta per 61-84 confermandosi al primo posto della classifica a quota 26 punti. Una vittoria schiacciante su un campo molto ostico ottenuta nel segno della coralità. Ancora una volta gli uomini di Michelutti hanno dimostrato di non soffrire di vertigini. La tredicesima vittoria consecutiva conseguita sul parquet del Pala Poli è stata valevole come seconda giornata di ritorno del girone N del campionato maschile interregionale di serie C.

La squadra presieduta da Sandro Laudisa ha dominato in lungo e in largo senza mai concedere all’avversario speranze di rimonta. Nonostante l’assenza di Filippo Laudisa, la formazione salentina ha mandato in doppia cifra Guido, Zalalis, Cantagalli e Tyrtyshnik, quest’ultimo top scorer della gara con 21 punti a referto, senza tralasciare i 9 punti importanti messi a verbale da Pallara. Per i locali invece si è distinta la prestazione di Sasso, che ha siglato 15 punti.

Come fatto nel turno precedente contro Assi Brindisi, i viaggianti sono partiti a razzo spedendo a -13 i padroni di casa alla fine del primo quarto. Un gap che si è allargato ulteriormente nella seconda frazione sino al +19 per Mocavero e compagni che ha rimandato le due compagini negli spogliatoi per la pausa lunga. Anche nella ripresa la Cc Lsb Lecce è rimasta sul pezzo vincendo di tre lunghezze anche il terzo periodo. E sul +23 alle porte del quarto periodo, i biancazzurri hanno giocato sul velluto mantenendo il solco scavato per tutta l’arco della partita. La ciliegina sulla torta di una gara che ha rasentato la perfezione l’ha messa il giovanissimo Lorenzo Cruciani. Il classe 2009, nonché prodotto del settore giovanile della Lsb, ha realizzato i primi punti della sua carriera con il team guidato da coach Michelutti. Il promettente Under ha totalizzato quattro punti mettendo in fila altrettanti tiri liberi.

Sabato prossimo la Cce Lsb Lecce tornerà al palazzetto dello sport “San Giuseppe da Copertino”, dove affronterà dinanzi al suo pubblico il Francavilla, con palla a due alle 18.

IL TABELLINO

Molfetta – Cce Lsb Lecce 61-84

(11-24, 21-40, 39-62)

Molfetta: Chiriatti 8, Sasso 15, Ruggiero 1, Solimini 6, Pugliese 6, Mongelli 9, Costa 8, Altamura, Kotnik 2, Ancona, Sciangalepore 6, Dashja. All. Gesmundo.

Cce Lsb Lecce: Guido 12, Tyrtyshnik 21, De Giovanni 2, Palllara 9, Cantagalli 13, Mocavero 6, Cruciani 4, Vidakovic 4, Fracasso, Zalalis 13. All. Michelutti.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 2 rit.): Assi Brindisi-Barletta 95-69, Nardò-Corato 81-67, Monopoli-Ceglie 77-72, Francavilla-NV Mesagne 48-76, Cus Foggia-Monteroni 82-91, Molfetta-LSB Lecce 61-84.

CLASSIFICA: LSB Lecce, Nardò 26 – NV Mesagne 22 – Monteroni, Corato 16 – Assi Brindisi 14 – Molfetta, Monopoli, Ceglie 12 – Francavilla 10 – Cus Foggia 6 – Barletta, MS Mesagne 4.

PROSSIMO TURNO (24-25/01): LSB Lecce-Francavilla, MS Mesagne-Monopoli, Corato-Assi Brindisi, Monteroni-Nardò, Barletta-Molfetta, Ceglie-Cus Foggia.