SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 18.01.2026
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la 20esima giornata.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE:
BARLETTA:
C.D. FASANO:
FERRANDINA:
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA):
FRANCAVILLA IN S.:
GRAVINA:
HERACLEA:
MANFREDONIA:
MARTINA: Massimiliano Maggi (all., 1)
NARDÒ: Francesco Minerva (1), Guillaume Gigliotti (1)
PAGANESE: Ammenda di 2.000 euro
POMPEI: Antonio Cardenia (dir., 1)
P. REAL NORMANNA:
SARNESE:
T. ACERRANA: Leonardo Nunzella (1)
VIRTUS FRANCAVILLA: