LECCE – Minuto di silenzio non rispettato, ammenda a quattro cifre dal Giudice sportivo
Il non aver rispettato il minuto di raccoglimento in memoria di Rocco Commisso, ex presidente della Fiorentina, costa cinquemila euro di ammenda all’Us Lecce per responsabilità oggettiva verso i propri sostenitori presenti a San Siro. Così è stato stabilito dal Giudice sportivo di Serie A dopo le partite della seconda giornata di ritorno.
Altre ammende: 10.000 euro al Milan; 5.000 euro al Bologna e all’Udinese; tremila euro al Cagliari.
Danilo Cataldi (Lazio), non sarà presente al Via del Mare, sabato sera, per Lecce-Lazio, in quanto fermato per una giornata insieme a Juan Miranda (Bologna) e Leo Ostigard (Genoa).
Ammonizione e ammenda di 2.000 euro a Kenan Yildiz (Juventus) per simulazione; ammenda di 10.000 euro al dirigente della Juventus, Francois Modesto.