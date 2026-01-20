Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

LECCE – Minuto di silenzio non rispettato, ammenda a quattro cifre dal Giudice sportivo

LECCE NEWS SERIE A 5 minuti ago

Il non aver rispettato il minuto di raccoglimento in memoria di Rocco Commisso, ex presidente della Fiorentina, costa cinquemila euro di ammenda all’Us Lecce per responsabilità oggettiva verso i propri sostenitori presenti a San Siro. Così è stato stabilito dal Giudice sportivo di Serie A dopo le partite della seconda giornata di ritorno.

Altre ammende: 10.000 euro al Milan; 5.000 euro al Bologna e all’Udinese; tremila euro al Cagliari.

Danilo Cataldi (Lazio), non sarà presente al Via del Mare, sabato sera, per Lecce-Lazio, in quanto fermato per una giornata insieme a Juan Miranda (Bologna) e Leo Ostigard (Genoa).

Ammonizione e ammenda di 2.000 euro a Kenan Yildiz (Juventus) per simulazione; ammenda di 10.000 euro al dirigente della Juventus, Francois Modesto.

