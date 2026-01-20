VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione: risultati 18.01.2026, classifiche, prossimi turno

VOLLEY A2/f GIRONE A

RISULTATI (giornata 18): Messina-Melendugno 3-2, Marsala-Concorezzo 3-1, Trentino-Roma 3-2, Costa Volpino-Casalmaggiore 0-3. Riposa Club Italia.

CLASSIFICA: Costa Volpino 40 – Trentino 34 – Melendugno 32 – Roma 31 – Messina, Marsala 18 – Concorezzo, casalmaggiore 16 – Club Italia 14.

PROSSIMO TURNO (02/02, Pool Promozione): Valsabbina-Melendugno.

—

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 18): Altamura-Offanengo 3-2, Modena-Busto Arsizio 1-3, Altino-Talmassons 0-3, Fasano-Imola 1-3, Valsabbina-Altafratte 3-0.

CLASSIFICA: Valsabbina 43 – Talmassons 41 – Altafratte 39 – Fasano 27 – Busto Arsizio 26 – Altamura 25 – Altino 24 – Imola 23 – Offanengo 17 – Modena 0.

PROSSIMO TURNO (01/02, Pool Promozione): Roma-Fasano.

—

VOLLEY A2/m

RISULTATI (giornata 15): Sorrento-Taranto 3-1, Fano-Brescia 2-3, Pordenone-Aversa 3-0, Catania-Siena 3-2, Pineto-Portoviro 3-2, Ravenna-Macerata 0-3, Cantù-Lagonegro 0-3.

CLASSIFICA: Pordenone 35 – Pineto 34 – Ravenna 31 – Brescia 30 – Aversa 29 – Lagonegro 25 – Macerata 21 – Sorrento 20 – Fano, Siena 19 – Catania 18 – Taranto 15 – Portoviro 11 – Cantù 8.

PROSSIMO TURNO (25/01): Siena-Pordenone, Taranto-Ravenna, Macerata-Pineto, Aversa-Fano, Portoviro-Cantù, Catania-Sorrento, Brescia-Lagonegro.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 15): Castellana Grotte-Reggio Calabria 0-3, Galatone-Modica 2-3, Gioia del Colle-Aurispa Lecce 3-1, Sabaudia-Napoli 3-1, Campobasso-Terni 3-1.

CLASSIFICA: Reggio Calabria 27 – Castellana Grotte 26 – Sabaudia 21 – Campobasso 19 – Gioia del Colle, Modica 18 – Aurispa Lecce 15 – Galatone 9 – Terni 7 – Napoli 5.

PROSSIMO TURNO (24-25/01): Reggio Calabria-Modica, Castellana Grotte-Sabaudia, Gioia del Colle-Campobasso, Aurispa Lecce-GV Galatone, Napoli-Terni.

(Us Aurispa Lecce, Davide Ruberto) – Passo falso di Aurispa Dfv: Gioia del Colle vince in rimonta 3-1. Coach Giuseppe Ambrosio schiera il seguente sestetto: l’opposto Santangelo, gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati.

L’inizio è equilibrato, ma gli attacchi di Santangelo e Mazzone e l’ace di Grottoli danno una sferzata al set, convincendo coach Racaniello al primo timeout di giornata (5-10). Santangelo e Mazzone regalano l’allungo ai salentini e spingono coach Racaniello al secondo timeout nel giro di pochi minuti (7-14). Il pallonetto di Mazzone è vincente e si procede con un botta e risposta tra le due compagini che premia i salentini, forti di un cospicuo vantaggio. Il monster block di Mellano e l’attacco potente di Santangelo, ben servito da Bernardis, portano in cascina altri punti, quindi c’è il muro di Zornetta che porta gli ospiti sul +8 (13-21). La squadra di coach Ambrosio gioca sul velluto e, dopo una serie di difese da urlo, chiude il set con il muro di Mazzone (15-25).

Tanti errori in battuta da una parte e dall’altra, interrotti solo dal piccolo gioiello di Bernardis che mette a terra sul secondo tocco (5-5). Il servizio di Persoglia mette in seria difficoltà la ricezione di Aurispa Dfv e la Joy Volley guadagna un buon vantaggio, sfruttando anche un paio di infrazioni a rete che penalizzano i salentini (10-6). Il timeout di coach Ambrosio diventa fisiologico, ma non serve per cambiare rotta perché la Joy Volley aumenta il ritmo e si regala un corposo vantaggio (7-13). Un break dei salentini riapre il set, con Donati autore di un gran salvataggio e Mazzone di un monster block che riportano il distacco a soli due punti (13-11). Gran primo tempo di Grottoli, ma la rimonta si interrompe e, dopo aver guadagnato altro margine, la Joy Volley mantiene invariato il vantaggio sino al secondo timeout di coach Ambrosio (20-14). L’avvicendamento tra Bernardis e Marsella non dà i suoi frutti e il set si spegne lentamente, ben condotto in porto dalla squadra di casa (25-18).

La pipe di Mazzone inaugura il terzo set, Santangelo e Milan rispondono colpo su colpo e il risultato rimane in parità (5-5). Il match non è fluido e nessuna delle due compagini riesce ad imporre il proprio gioco. Una pipe di Mazzone, l’attacco di seconda di Bernardis e il primo tempo di Grottoli danno un vantaggio prezioso ai salentini e convincono coach Racaniello al timeout (7-10). Il tempo tecnico rigenera i baresi che alzano il muro e pareggiano i conti, cancellando i tre punti di svantaggio (11-11). I padroni di casa impongono il ritmo e prendono il largo sfruttando il servizio di Persoglia, portando coach Ambrosio a chiamare timeout (14-11). Una diagonale stretta di Mazzone accorcia le distanze, poi ci pensa coach Ambrosio a fermare il gioco per un’invasione che viene confermata al videochek e i salenitni si portano a ridosso dei padroni di casa (18-17). Aurispa Dfv, sulle ali dell’entusiasmo, ritorna in vantaggio con il mani out di Santangelo, ma un’altra rimonta dei padroni di casa cambia le carte in tavola (21-20). Ad essere decisivo è, ancora una volta, il servizio di Sandi Persoglia che manda in tilt la ricezione di Aurispa Dfv e spinge i suoi alla conquista del set (25-20).

Ad aprire il quarto set sono i due punti di Zornetta, seguiti dal primo tempo di Grottoli e dal mani out di Mazzone, con coach Racaniello che chiede subito il tempo tecnico. Il servizio di Zornetta è irresistibile ed impreziosito anche da un ace, garantendo ad Aurispa Dfv un discreto vantaggio (3-9). I salentini perdono lucidità e, con una serie di errori, consentono agli avversari di accorciare le distanze (8-10). Aurispa Dfv non riesce più a mettere un pallone a terra: la ricezione dei padroni di casa è insuperabile e la Joy Volley rimonta, prendendo il largo grazie agli attacchi di Milan e compagni, sostenuti dal solito servizio di Persoglia (17-12). Orto sostituisce Santangelo e Mazzone in battuta mette in difficoltà i ricettori avversari, poi c’è il primo tempo di Grottoli a ridare nuova linfa ai salentini che accorciano sino al -1. La Joy Volley però non si lascia avvicinare e il primo tempo di Persoglia manda coach Ambrosio all’ultimo timoeut (23-20). La diagonale di Orto è l’estremo tentativo di rimonta che si infrange poco dopo sotto i colpi di Gioia del Colle che si prende l’intera posta in palio (25-22).

IL TABELLINO

JV Gioia Del Colle – Aurispa Dfv 3-1

(15-25; 25-18; 25-20; 25-22).

JV Gioia Del Colle: Longo 2, Mariano 9, Persoglia 10, Sabbi , Sette 11, Frumuselu 8, Utro (L), Pierri (L), Milan 19, Paris, Chinello 1, Carta. All. Racaniello.

Aurispa Dfv: Tiziano Mazzone 16, Federico Tommasi, Francesco Bernardis 4, Andrea Santangelo 9, Aidan Kit Russo, Francesco Donati, Filippo Marsella, Lorenzo Grottoli 13, Edoardo Murabito, Simone Orto 1, Luciano Zornetta 8, Daniele Mellano 6, Riccardo Quarta. All. Giuseppe Ambrosio.

Arbitri: Selmi, Mesiano.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 13): Marcianise-Uni Bari 0-3, Praia-Casoria 0-3, SanVitoMesagne-Termoli 3-1, Bisignano-D&F Caffè 2-3, Casarano-SG Terzigno 1-3, Leverano-Valdiano 0-3, Pag Taviano-Molfetta 3-0.

CLASSIFICA: Pag Taviano 38 – Molfetta 32 – Valdiano 28 – Uni Bari 26 – D&F Caffè, San Vito Mesagne 25, Casoria, Casarano 21 – SG Terzigno 16 – Marcianise 15 – Leverano 13 – Termoli 8 – Praia 3 – Bisignano 2.

PROSSIMO TURNO (08/02): Praia-Marcianise, Termoli-Casoria, Bisignano-Uni Bari, San Vito Mesagne-Valdiano, Leverano-SG Terzigno, Pag Taviano-D&F Caffè, Casarano-Molfetta.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 13): Volare BN-Monteroni 3-1, Pescara-Isernia 0-3, Salerno-Capurso 3-0, Bari-Napoli 3-2, Arabona-Faam Matese 3-1, Cerignola-Nardò 3-1, Fiamma Torrese-Monopoli 0-3.

CLASSIFICA: Nardò 33 – Isernia 31 – Arabona 29 – Salerno 28 – Capurso 27 – Monopoli 24 – Monteroni 21 – Cerignola 20 – Faam Matese 17 – Napoli 13 – Bari 12 – Volare BN 10 – Fiamma Torrese, Pescara 4.

PROSSIMO TURNO (07-08/02): Pescara-Volare BN,,Capurso-Isernia, Bari-Monteroni, Salerno-Nardò, Cerignola-Faam Matese, Fiamma Torrese-Napoli, Arabona-Monopoli.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – Vi avremmo voluto raccontare la cronaca dell’ennesima partita gagliarda della Dream Volley, una delle tante alle quali le ragazze di Cristina Laudisa ci avevano abituati, fatte di determinazione, concentrazione e capacità di gettare il cuore oltre l’ostacolo. A Cerignola, però, in occasione dell’ultima sfida del girone d’andata del campionato di Serie B2, qualcosa evidentemente non ha girato per il verso giusto e toccherà ora allo staff tecnico e dirigenziale capire cosa non ha funzionato e perché.

La sconfitta per 3-1 patita dalle granata, netta e senza appelli, offrirà tanti spunti di discussione e confronto tecnico in settimana. A noi commentatori non resta che raccontarvi cosa abbiamo visto in poco più di 2 ore di partita, non prima di fare una doverosa premessa: la Dream non ha alcun obbligo morale nei confronti di una classifica che la vede, tra l’altro, ancora capolista nonostante la gara persa; non scalfisce minimamente quanto di buono le nostre ragazze hanno fin qui dimostrato e, ne siamo certi, Martina Gorgoni e le sue compagne hanno tutte le carte in regola per riprendere il loro cammino fin dalla prossima gara, a cominciare da Salerno, subito dopo la sosta per la Coppa Italia. Che la ripresa sarebbe stata tosta lo si sapeva e che Cerignola fosse la squadra ordinata, precisa e motivata che abbiamo visto in campo, era cosa nota ed ampiamente preventivata nel pre-partita; che l’ambiente, infine, fosse tra i più caldi del girone, idem.

La partita delle nostre dura appena un quarto d’ora, giusto il tempo di allungare e portarsi sul 6-11 al primo set: da lì in poi tutti i ruoli spengono l’interruttore, misteriosamente, e cala il buio più totale. Cerignola si dimostra superiore in tutti i fondamentali, imponendosi nettamente su Nardò in attacco e ricezione. L’attacco non punge quasi mai, la difesa subisce oltre misura; le ospiti appaiono poco reattive sotto rete e incapaci di oppore resistenza alle ragazze di casa, alle quali invece riesce praticamente qualsiasi giocata: Nardò deve accontentarsi delle briciole lasciate per strada da un Cerignola in serata di grazia. I parziali di 25-17, 25-18 e 25-17, inframezzati da un solo palpitante secondo set chiuso 24-26, sono risultati impietosi. La migliore Dream è rimasta sul pullman, in campo è scesa “una cosa indecifrabile”.

In chiave campionato, perdere oggi non pregiudica nulla, o quasi. Fa parte del naturale sviluppo di un torneo quanto mai equilibrato. Dal punto di vista della partecipazione alla Coppa Italia, invece, la sconfitta complica in maniera esponenziale un cammino che avrebbe potuto essere diverso: la trasferta a Pavia di Udine, prossima avversaria della Dream in Coppa, impone uno sforzo logistico, fisico e mentale abnorme; peraltro, essendo ora le neretine costrette a giocare la prima partita in casa ed il decisivo ritorno fuori, ne potrebbe probabilmente risentire anche la presenza “ospite” sugli spalti, considerata la trasferta più che proibitiva che dovrebbero affrontare coloro i quali volessero seguire la squadra in trasferta (1100 km di distanza separano Nardò dal comune friulano). Pazienza, così ha deciso il campo. Ora è il momento di leccarsi le ferite e riorganizzarsi al meglio possibile per onorare tutti gli impegni.

Ne è convinto tutto l’ambiente che, in una serata tra le più deludenti degli ultimi mesi, si ricompatta attorno alle ragazze per fare sentire loro tutto l’affetto ed il sostegno del quale hanno bisogno. “La sconfitta lascia un forte amaro in bocca” – ci dice il giovanissimo Alberto Orlando, rappresentante dei tifosi più attivi di Nardò – “ma la prima cosa che ci é venuta da dire, fra di noi, a fine partita, é stata che non può sempre essere festa e che uno stop, per quanto inatteso e doloroso, va messo in conto. Ovviamente ciò deve servire da sprone per ripartire ancora più carichi, soprattutto in vista del prestigioso impegno di Coppa Italia, dove bisognerà dare il massimo, costi quel che costi, andandoci a prendere ciò che meritiamo”.

“Noi “del Pala” – conclude – “Seppur vicini da poco tempo alla Dream, siamo sempre stati presenti, nel bene e nel male, nonostante tutto e tutti, e non sarà di certo una sconfitta a demoralizzarci: ora occorrerà lavorare con determinazione e sudore. Forza ragazze!”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, a riprova di una società la cui lucidità in questi momenti serve a fare la differenza, le parole del DS Gianni Dell’Anna, nella cui esperienza trentennale ci rifugiamo per avere conforto: “Serata difficile a Cerignola. Non siamo stati quelli che sappiamo essere e non serve girarci troppo intorno. I meriti però vanno tutti alle avversarie, che hanno giocato una partita perfetta, mettendoci in difficoltà in ogni fondamentale.

La sconfitta fa male, ma non cambia il nostro percorso, restiamo prime in classifica. Ora testa bassa e lavoro, perché il girone di ritorno va affrontato nel migliore dei modi. Squadra e staff analizzeranno questa partita, pronte a ripartire subito”.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 13): Oria-CDM Astra Volley 3-1, F. Taviano-Surbo 2-3, CDM Cutrofiano-NV Torre 3-1, Monopoli-Trepuzzi 0-3, Aurora Brindisi-San Cassiano 3-1, Lecce-Melendugno Calimera 3-1.

CLASSIFICA: Oria 35 – CDM Cutrofiano 31 – San Cassiano 28 – Trepuzzi 27 – Aurora Brindisi 26 – NV Torre 20 – Lecce, CDM Astra Volley 15 – Surbo 12 – F. Taviano 11 – MSP Galatina 8 – Melendugno Calimera 6 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (31/01-01/02): CDM Cutrofiano-Oria, Trepuzzi-Melendugno Calimera, F. Taviano-CDM Astra Volley, Monopoli-San Cassiano, Aurora Brindisi-MSP Galatina, Lecce-NV Torre.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 13): Fasano-Grottaglie 3-0, San Pancrazio-SB Galatina 0-3, Mottola-Vibrotek 0-3, Lecce-Parabita 3-1, Tricase-PSA Matera 3-0.

CLASSIFICA: V. Tricase 32 – Vibrotek 29 – SB Galatina 26 – Lecce 25 – Fasano 24 – PSA Matera 18 – San Pancrazio 13 – Parabita 12 – Grottaglie 11 – Mottola 5 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (31/01-01/02): San Pancrazio-Mottola, Frascolla-Grottaglie, SB Galatina-Fasano, PSA Matera-Lecce, Vibrotek-Tricase.

—

VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 13): Putignano-Talsano 3-0, Mesagne-Santeramo 3-1, Matera-Spike Volley 1-3, PSA Matera-SS Annunziata 3-0, Ostuni-Massafra 1-3, Noci-Sant’Elia 3-1.

CLASSIFICA: Uisp Putignano, Mesagne 35 – Noci 28 – Sant’Elia 26 – Massafra 22 – Matera 20 – Santeramo 15 – SS Annunziata 12 – Talsano 7 – Spike Volley 6 – Ostuni 0.

PROSSIMO TURNO (31/01-01/02): Mesagne-Matera, Massafra-Talsano, Santeramo-Putignano, Sant’Elia-PSA Matera, SS Annunziata-Ostuni, Spike Volley-Noci.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 13): RV Ugento-Aradeo 3-0, Melendugno Calimera-Parabita 2-3, Bee Lecce-V. Tricase 3-0, Sport & Friends-CDM Cutrofiano 0-3, Vera Monteroni-Copertino 0-3.

CLASSIFICA: CDM Cutrofiano 34 – Copertino 32 – Bee Lecce 26 – Spongano 24 – Monteroni 21 – RV Ugento 20 – Aradeo 15 – Sport & Friends 10 – Melendugno Calimera 6 – Tricase 4 – Parabita 3.

PROSSIMO TURNO (31/01): Spongano-Melendugno Calimera, CDM Cutrofiano-Aradeo, Copertino-Bee Lecce, Tricase-Sport & Friends, Parabita-Monteroni.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 13): SBV Galatina-Falchi Ugento 3-0, Ruffano-Avetrana 3-0, Materdomini-Tiger Squinzano 0-3, GS Ugento-San Vito 2-3, Vis Squinzano-Massafra 3-0.

CLASSIFICA: SBV Galatina 29 – Falchi Ugento 26 – Massafra 22 – GS Ugento 20 – Ruffano, Tiger Squinzano, Castellana, San Vito, Vis Squinzano 17 – Materdomini 8 – Avetrana 5 – Tricase 3.

PROSSIMO TURNO (31/01-01/02): Materdomini-SBV Galatina, San Vito-Castellana, Ruffano-Falchi Ugento, GS Ugento-Massafra, Vis Squinzano-Tricase.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

RISULTATI (giornata 7): Valecaracuta Lecce-Wesport 3-1, DV Nardò-Lecce 3-0, Melendugno Calimera-GVP Corvino 0-3, LC Monteroni-Vis Squinzano 2-3, Brindisi-Trepuzzi 3-1.

CLASSIFICA: Vis Squinzano 20 – Brindisi, Monteroni 16 – GVP Corvino 14 – Trepuzzi 12 – DV Nardò 10 – Wesport 8 – Valecaracuta 6 – Melendugno Calimera 3 – Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (24-27/01): Wesport-Brindisi, Lecce-Valecaracuta Lecce,GVP orvino-DV Nardò, Vis Squinzano-Melendugno Calimera, Trepuzzi-Monteroni.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone B

RISULTATI (giornata 9): Victor Volley-Supersano 3-2, Alliste-Flyarmida 3-0, CDM Astra Volley-Ruffano 13, Otranto-San Cassiano 3-2, CDM Cutrofiano-V. Tricase 3-0.

CLASSIFICA: Alliste 23 – CDM Cutrofiano 19 – Ruffano 17 – San Cassiano 16 – Supersano, Victor Volley 15 – Otranto 9 – Flyarmida 6 – CDM Astra Volley 5 – Tricase 4 – Maglie 3.

PROSSIMO TURNO (24-25/01): Supersano-CDM Cutrofiano, Flyarmida-Maglie, Ruffano-Alliste, San Cassiano-CDM Astra Volley, Tricase-Otranto.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 7): PVK-Specchia 1-3, Lecce-Brundisium 3-1, Veglie-GVP Corvino 3-1, NV Maglie-Nardò 3-1.

CLASSIFICA: Veglie 14 – GVP Corvino, Lecce 13 – Nardò 11 – Specchia, Meraki 10 – Maglie 7 – Brundisium 3 – PVK 0.

PROSSIMO TURNO (24-25/01): GVP Corvino-NV Maglie, Brundisium-Veglie, Specchia-Lecce, Meraki-PVK.

—

N.B.: Per favorire l’eventuale e tempestiva pubblicazione, si prega di inviare i comunicati stampa entro il lunedì alle ore 14 alla mail redazione@salentosport.net