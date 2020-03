SERIE A – Figc: “Se lo stop continuerà annullamento, playoff/playout o classifica congelata”

Si è tenuto oggi pomeriggio il Consiglio Federale straordinario nel quale la Figc ha incontrato i vertici della Lega per decidere circa il futuro della Serie A. Oltre a confermare lo stop al campionato e a deliberare la possibilità di scivolamento del calendario fino all’eventualità di disputare l’ultima giornata il 31 maggio, sono state avallate le ipotesi circa l’eventuale prolungamento del fermo anche oltre il 3 aprile.

Di seguito la parte del comunicato ufficiale in cui vengono elencate le soluzioni qualora non si potesse portare a termine secondo programma i campionati:

“Qualora l’emergenza Covid-19 non dovesse consentire la conclusione dei campionati, il presidente Gravina ha sottoposto all’attenzione delle Leghe interessate alcune ipotesi su cui discutere nella riunione, già fissata, del Consiglio Federale del 23 marzo pv. Senza alcun ordine di priorità, un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B”.

In caso di annullamento del torneo, dunque, il Lecce resterebbe in Serie A. Sarebbe retrocessione invece in caso di congelamento del torneo alla classifica attuale, mentre si giocherebbe il tutto agli spareggi come terza opzione.