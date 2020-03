ECCELLENZA – I nuovi termini per la chiusura dei campionati regionali e dei playoff nazionali

Il blocco assoluto dello sport sino al 3 aprile causa Coronavirus, salvo ulteriori proroghe dettate dalla necessità di estendere il termine finale ad una data successiva, ha, inevitabilmente, cancellato quelle che erano le date, in alcuni casi ancora orientative, per la disputa della fase di post–season (playoff, playout).

Detto del rinvio del Torneo delle Regioni di calcio a 5 e dell’annullamento della fase nazionale del campionato Juniores regionale, la Lnd ha dovuto, giocoforza, anche individuare delle date alternative alle molte altre competizioni in essere. La prima delle quali è lo svolgimento delle fasi finali della Coppa Italia Dilettanti (che in Puglia vede in ballo il Corato) che slitterà, al momento, all’8 aprile prossimo.

ECCELLENZA – La Lnd ha invitato i Comitati regionali a far sì che – se possibile – i propri tornei si chiudano, playoff compresi, entro e non oltre il 24 maggio. Le giornate della regular season potranno essere ultimate anche prevedendo dei turni infrasettimanali. La fasi dei playoff nazionali non potranno iniziare oltre il 31 maggio per concludersi al massimo entro il 14 giugno. Questo il calendario provvisorio previsto: 1° turno 31 maggio-3 giugno; secondo turno 7-14 giugno.

Tutte le gare dell’ultima giornata si dovranno disputare in contemporanea, in funzione delle squadre aventi interessi di classifica in zona promozione, playoff, playout o salvezza. Così anche per playoff e playout. Ogni Comitato potrà, facoltativamente, prevedere la contemporaneità fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

Sono stati sospesi, inoltre, i termini di decorrenza per le sanzioni disciplinari erogate dalla Giustizia sportiva, per far sì che si evitino eventuali estinzioni.

La Lnd Puglia, inoltre, informa che tutti gli uffici sul territorio regionale, compresi quelli locali, saranno chiusi sino al 3 aprile. Per urgenze, contattare il Comitato: via telefono allo 080-5699011, via fax allo 080-5648960, via email all’indirizzo crlnd.puglia01@figc.it, alla pec comitatoregionalepuglialnd@pec.it.