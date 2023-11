LECCE – Rocchi ospite dell’UniSalento per parlare di arbitri, rispetto delle regole e tecnologie

Il designatore arbitrale di A e B, Gianluca Rocchi, sarà ospite, lunedì 20 novembre prossimo, dell’Università del Salento come relatore in un convegno sulla “Funzione dell’arbitro tra rispetto delle regole e nuove tecnologie”. L’incontro si terrà, dalle ore 9.30, presso l’Aula R20 dell’Ecotekne di Lecce.

Interverranno Attilio Pisanò (presidente del corso di laurea in Diritto e Management dello Sport), Pierluigi Portaluri (ordinario di Diritto Amministrativo all’Unisalento), Mario Luigi Torsello (presidente della Corte federale d’appello FICG e organizzatore dell’evento), Paolo Mormando (procuratore federale interregionale FIGC), lo stesso Rocchi, Carlo Pacifici (presidente Associazione Italiana Arbitri), Domenico Celi (presidente Comitato regionale Arbitri Puglia). I saluti conclusivi saranno del direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Luigi Melica.

L’incontro sarà trasmesso in streaming su Microsoft teams a questo link: https://bit.ly/funzionearbitro.

Rocchi giunge a Lecce in una settimana caldissima dal punto di vista delle polemiche che hanno riguardato, da vicino, il club giallorosso, sentitosi fortemente penalizzato dall’annullamento del gol di Piccoli, via Var, in Lecce-Milan al 94′. Le proteste dei rappresentanti del club giallorosso hanno portato una pesante penalizzazione, in termini di multe e squalifiche, da parte del Giudice sportivo (QUI). Lo stesso fischietto fiorentino è ricordato a Lecce per non aver sanzionato la scarpata volontaria di Federico Bonazzoli sul volto di Giulio Donati in un Lecce-Sampdoria (poi finita 1-2) nel luglio 2020 (QUI), quando nemmeno gli addetti al Var (Pasqua e Di Vuolo) furono di aiuto all’arbitro, considerandolo un normale fallo di gioco. Quella sconfitta, al tirar delle somme, fu fatale per i destini dei giallorossi, retrocessi a fine campionato. Anche allora, il presidente Sticchi Damiani, protestò in maniera vibrante contro quella decisione di arbitro e Var (QUI).

Sempre all’Ekotekne, questa mattina alle 10.30, nell’Aula A1 di Scienze Giuridiche, è in programma un altro incontro dal titolo “Competitività e sostenibilità nel calcio del III millennio”. Relazionerà Michele Uva (Uefa Director Social & Environmental Sustainability). Anche in questo caso non mancheranno i saluti istituzionali dei prof. Pisanò, Melica e del prof. Stefano Polidori, presidente del corso di laurea magistrale. Concluderà i lavori, moderati dal giornalista Giuseppe Calvi, il prof. Stefano Adamo (docente di Economia e Management delle Attività Sportive).

Nel pomeriggio, infine, presso la sala Open Space di piazza Sant’Oronzo a Lecce, dalle ore 17.30, ci sarà la presentazione del libro “Soldi Vs Idee, come cambia il calcio fuori dal campo”, scritto da Michele Uva e Maria Luisa Colledani. Interverranno Paolo Foresio (assessore allo Sport del Comune di Lecce), il prof. Melica, Saverio Sticchi Damiani (presidente Us Lecce) e il prof. Adamo.