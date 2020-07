LECCE – La scalciata di Bonazzoli sul naso di Donati: per Rocchi è tutto normale… Il video

È passato totalmente inosservato l’episodio accaduto ieri, al quarto d’ora circa di Lecce-Sampdoria. Su un contrasto nella trequarti doriana, s’incrociano Donati e Bonazzoli. Vanno entrambi a terra ma, nel girarsi, l’attaccante scalcia in maniera oltremodo pericolosa verso il volto del difensore, che, infatti, rimane a terra per diversi minuti e che poi ne uscirà con una discreta ferita. Tale episodio, che poteva essere fondamentale nell’equilibrio della gara, giacché si era ancora sullo 0-0, è stato reputato, dal signor Gianluca Rocchi, come un normale scontro di gioco.

In base a tale opinione, l’arbitro, quindi, non ha ritenuto minimamente di mettere in dubbio il suo pensiero, ricorrendo al Var. Nello stesso modo, nemmeno i due arbitri assegnati alla sala Var (Pasqua e Di Vuolo) hanno ritenuto di richiamare l’attenzione di Rocchi.

Allo stesso modo, nessuno dei calciatori e dello staff del Lecce, in campo e in panchina, ha chiesto spiegazioni in merito alla decisione dell’arbitro.

È evidente e oggettivo che la scalciata di Bonazzoli non sia affatto involontaria ma meritava una sanzione precisa: il rosso diretto. Perché nessuno lo ha fatto presente a chi di dovere, sia in campo, sia a fine gara?

(Immagini Dazn)