BASKET A2/m – L’Acaya apre le porte all’HDL Nardò in visita all’Us Lecce

L’HDL Nardò Basket ha fatto visita, nella giornata di ieri, all’Us Lecce. Presso il centro sportivo dell’Acaya Golf & Resort, una delegazione della squadra granata, composta dal coach Gennaro Di Carlo, dal direttore sportivo Matteo Malaventura, dal preparatore atletico Vanni De Pasquale e dai fisioterapisti Alberto Panna e Mario Trifoglio, ha incontrato giocatori e staff della società giallorossa, per conoscerli e per assistere al lavoro in palestra e sul campo dei loro colleghi.

Focus, dunque, incentrato sulle modalità di lavoro nel ‘dietro le quinte’ di un club eccellenza del calcio italiano, anche sotto il punto di vista logistico e organizzativo. È stato un incontro utile anche per approfondire le tecniche, la metodologia e i segreti dei preparatori e dei fisioterapisti del Lecce, rappresentato da mister Roberto D’Aversa, dal ds Stefano Trinchera, dal tm Claudio Vino e dal direttore generale Pantaleo Corvino.