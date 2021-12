LECCE – Riprendono gli allenamenti. Si naviga a vista verso la sfida col Pordenone

Domani riprendono gli allenamenti del Lecce, dopo i due giorni di isolamento totale decisi dalla Asl di Lecce in seguito al riscontro di due casi di positività al Covid nel gruppo-squadra giallorosso.

Stamani è stato effettuato un altro ciclo di test molecolari che, fortunatamente, hanno tutti dato esito negativo.

Il prossimo è previsto per la vigilia di Natale.

La squadra, domattina, si allenerà a porte chiuse al Via del Mare, nel rispetto delle misure anti-contagio. La prossima sfida, sulla carta, è quella di domenica 26 alle ore 15 a Lignano Sabbiadoro, sede delle gare casalinghe del Pordenone. Sempre che l’assemblea di B, prevista domani, non decida di sospendere il torneo visto l’aumento dei contagi, punto che, comunque, non è all’ordine del giorno.

(foto: il Via del Mare di Lecce – archivio Coribello/SS)