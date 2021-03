LECCE – Riposo per tutti sino a mercoledì, tranne per i nazionali. Operazione chirurgica per Mancosu

Secondo giorno di riposo assoluto per il Lecce dopo la vittoriosa trasferta di Frosinone. Mister Eugenio Corini attenderà i suoi ragazzi, al netto dei nazionali convocati con le rispettive rappresentative, mercoledì pomeriggio al Via del Mare per dare il via alla preparazione di Lecce-Salernitana (2 aprile, ore 19).

Come già scritto nei giorni scorsi, sono due i tesserati giallorossi che saranno impegnati con le maglie delle proprie rappresentative. Morten Hjulmand, con l’Under 21 danese, per Francia-Danimarca (giovedì 25), Islanda-Danimarca (domenica 28) e Danimarca-Russia (mercoledì 31), tutte valevoli per l’Europeo di categoria.

Boban Nikolov, invece, sarà a disposizione del suo Ct per Romania-Macedonia del Nord (giovedì 25), Macedonia del Nord-Liechtenstein (domenica 28) e Germania-Macedonia del Nord (mercoledì 31), qualificazioni Mondiali 2022.

Intanto, la società comunica che Marco Mancosu, in settimana, si sottoporrà ad un intervento chirurgico di appendicite, operazione che era stata già programmata per fine stagione ma che, per via dell’accentuarsi dei sintomi, è stata anticipata dallo staff medico, in accordo col calciatore.

(foto: M. Mancosu, ©SalentoSport/Coribello)