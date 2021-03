ATLETICA – Assoluti Indoor Master di Ancona: bene i salentini, a medaglie Camassa e Alò

Nonostante la spedizione ridotta ai minimi termini, per via della pandemia, dai Campionati italiani indoor Master di Ancona sono arrivate soddisfazioni e medaglie per la truppa di atleti salentini che hanno gareggiato, dal 18 al 21 marzo, al Palaindoor, dove erano presenti Marta Alò (Atletica Capo di Leuca), Alessandra Camassa (Gpdm Lecce), Massimiliano Greco (Atletica Leverano), Diego Contino e Mauro Imbriani (Action Running Monteroni).

Doppietta per Camassa che si afferma nei 1.500 metri, vincendo la sua categoria SF65 (6’20″32) e ripetendosi nei 3.000 metri (13’30″35), tempi che sono validi anche per fissare le Migliori prestazioni provinciali indoor di categoria. Due medaglie anche per Alò: vince i 1.500 metri nella SF40 (4’59″87) e coglie un ottimo argento negli 800 (2’31″31). Ottavo posto per Imbriani nei 3.000 metri SM40, categoria nella quale, nei 60 metri, Contino chiude in 8″23. Quinto posto assoluto, infine, per Greco nei 3.000 metri SM45 col tempo di 10’08″23, e la soddisfazione per l’atleta di fissare la nuova Mpp indoor.

(foto: Marta Alò)