LECCE – Sticchi Damiani: “Il cammino è ancora irto di ostacoli. Il progetto resta triennale, ma…”

Parole di grande cautela ma anche di saggezza e di elogio per la sua squadra da parte del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani. Alla Gazzetta del Mezzogiorno, il numero uno giallorosso ha parlato, tra l’altro, degli ultimi convincenti risultati, delle prospettive e della sosta di campionato. Ecco alcuni passaggi.

PAZIENZA – “Quando si cambia tanto, specie dopo una retrocessione dalla A, occorre tempo e pazienza per costruire. Nel corso del campionato, ci sono stati passaggi importanti per lo sviluppo del nostro progetto, passaggi che fanno parte della crescita del gruppo ed ai quali hanno contribuito la società, mister Corini con il suo staff, i calciatori. Il cammino, però, è ancora lungo“.

COMUNQUE VADA LA STAGIONE… – “Siamo reduci da quattro successi di fila, gli ultimi tre dei quali ottenuti in scontri diretti, centrati realizzando sempre almeno tre reti, grazie a prestazioni convincenti. Inoltre, Coda ha firmato quattro doppiette di fila. Sono numeri importanti che testimoniano i grandi progressi del Lecce. Grandi meriti vanno al dg dell’area tecnica, Corvino. Gli avevamo chiesto di costruire un team competitivo in tre anni. Invece, indipendentemente da come finirà questa stagione, ha allestito un complesso in grado di lottare da subito alla pari con le migliori“.

CODA – “Un professionista esemplare e un ragazzo serio. Merita di regalarsi alcune soddisfazioni che ancora non si è tolto e spero che possa raggiungerle col Lecce. Sta dando tanto al collettivo ma anche la squadra sta dando tanto a lui, mettendolo in condizioni di andare a segno con regolarità”.

CLASSIFICA – “Focalizzo la mia attenzione sul progetto che era e resta triennale. Grazie al contributo di tutti ci siamo portati alle spalle dell’Empoli, ma la strada è ancora irta di ostacoli e bisognerà percorrerla col solo intento di dare sempre il top, incontro dopo incontro. Se centrassimo la grande impresa, allora sarebbe una gioia immensa per ciascuno di noi e per tutto il popolo giallorosso che sta soffrendo per non essere presente allo stadio per far sentire il proprio calore”.

SOSTA – “Utile, il gruppo ha speso tantissime energie, fisiche e mentali. Ci permetterà di rigenerare le forze e di recuperare qualche acciaccato. Sarà fondamentale ripresentarsi in campo con la mentalità messa in mostra nell’ultimo scorcio di torneo. L’unico timore è legato ai nostri convocati nelle nazionali. In piena terza ondata della pandemia, avrei preferito non dovessero viaggiare e correre rischi. Per questo motivo, tutti i componenti del Lecce resteranno in città, eccezion fatta per chi ha una situazione familiare che gli impone di raggiungere i propri cari”.

(foto: S. Sticchi Damiani – ©SalentoSport/Coribello)