VOLLEY A3/m – Grottazzolina si prende la rivincita e la vetta, Galatina si accende troppo tardi

Costa il primato in classifica la sconfitta subita da Efficienza Energia Volley Galatina in casa di un Grottazzolina incontenibile che con 51 punti si attesta in vetta al girone blu.

Sopravanzando di due lunghezze i salentini, rimasti fermi a 49 punti, il gruppo di mister Ortenzi ricambia la sconfitta subita nel girone di andata e prepara così nel migliore dei modi lo scontro diretto di domenica in casa di un Pineto in corsa per la terza piazza.

Rivincita marchigiana, senza se e senza ma, con Marchiani e soci che ribaltano con egual punteggio la gara dell’andata, ma con una prestazione infusa di sacro furore agonistico nei primi due set, che annichilisce i galatinesi ibernandone ogni velleità.

Non trovano il ritmo nelle prime due frazioni Lotito e compagni: fanno tanta fatica a contenere gli attacchi, offrono percentuali insufficienti in alcuni fondamentali ed accusano discontinuità anche sul piano fisico.

Quest’ultima situazione è naturalmente correlata all’andamento negativo della gara che taglia le gambe, narcotizzando la reattività fisica: al contrario nelle file dei padroni di casa tutto gira a meraviglia con Calarco, Starace, Vecchi e Romagnoli che alla fine vanno tutti in doppia cifra di realizzazione.

Primi due parziali in fotocopia per la squadra di mister Stomeo con potenzialità offensive limitate da una ricezione a basse percentuali di positività. La scoutizzazione delle fasi ricezioni-punto (CP) dei due set rivelano che su un totale di 41 ricezioni, solo 14 punti vengono conseguiti dagli ospiti contro i 23 punti realizzati dai padroni di casa, a fronte di 33 ricezioni eseguite.

C’è molto scoramento nelle file salentine: capitan Lotito cerca di sferzare i suoi, ma complice un servizio poco incisivo è Marchiani a distribuire palle spinte per i suoi attaccanti che i muri galatinesi non riescono a fronteggiare.

Il terzo set potrebbe essere l’esaltazione per i grottesi ma Efficienza Energia finalmente gioca da prima della classe. Certo, portare sul groppone un fardello di due set perduti non agevola, ma il carattere e la voglia di dimostrare che un approccio sbagliato alla gara non è sinonimo di ridimensionamento, fanno esprimere al meglio il sestetto galatinese. I punteggi parziali di 7-8, 15-16 e 20-19 esaltano un equilibrio perfetto con difese ed attacchi sui due fronti molto spettacolari: Giannotti e Lotito da un versante, Calarco e Vecchi dall’altro alternano le parità nel punteggio (23-23) che un delizioso pallonetto di capitan Lotito (25-25) manda il set ai vantaggi. Sono poi gli affondi di Romagnoli e Vecchi a chiudere set ed incontro (27-25) con un malcelato dispiacere di tutto il gruppo salentino che era in risalita, dimostrando di aver recuperato fisicità e modalità di gioco.

Nessun rimprovero è destinato ai ragazzi. Il disappunto è essersi avvicinati alla gara con una determinazione non consona agli standard di gioco fin qui espressi: qualità che, a prescindere dal risultato dell’ultima gara che chiuderà la sessione regolare, porterà Efficienza Energia agli ottavi di finale di playoff per la serie A2.

Certo, per mantenere la seconda posizione in classifica con 49 punti, occorrerà una vittoria netta nel derby casalingo con l’Aurispa Libellula Lecce, con un occhio rivolto al Tuscania (47 punti) impegnato ad Aversa e, perché no, con un sguardo in Abruzzo dove un tranquillissimo Pineto (43 punti) ospiterà la capolista Grottazzolina.

A capitan Lotito, che oggi ha tagliato il traguardo dei 300 punti in carriera, e a mister Stomeo, ognuno per le proprie competenze, il compito di farci ancora sognare.

IL TABELLINO

VIDEX GROTTAZZOLINA 3

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA 0

(25-18, 25-16, 27-25 – 1h15′)

GROTTAZZOLINA: Romagnoli 8, Cubito 5, Vecchi 14, Calarco 18, Pison ne, Reyes, Di Bonaventura ne, Viceido ne, Starace 20, Gaspari ne, Brandi ne, Marchiani 1, Romiti (L). Coach: Ortenzi.

GALATINA: Apollonio (L), Tundo ne, Pepe ne, Parisi, Musardo 4, Giannotti 8, Lotito 11, Gallo, Maiorana 5, Elia 3, Torchia (L), Antonaci ne, Lentini, Buracci 1. Coach: Stomeo.

ARBITRI: Verrascina-Grassia.

(Fonte: Piero De Lorentis, U.S. Galatina Volley – Foto: archivio)

