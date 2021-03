VOLLEY B/m – Casarano senza problemi contro Galatone, blindato il secondo posto nel gironcino

Supera senza difficoltà l’esame Galatone la Leo Shoes Volley Casarano di mister Fabrizio Licchelli, che centra il settimo successo stagionale e si issa in solitaria al secondo posto in classifica a quota 22 punti.

Tutto fin troppo facile per i rossoazzurri che, in poco più di un’ora di gioco, mandano ko gli avversari apparsi in grande affanno e senza grandi carte da poter opporre allo stradominio dei padroni di casa.

Mister Licchelli lancia dal primo punto Peluso al posto del capitano Carmelo Muscarà: sin dalle battute iniziali si intuisce che per la Leo Shoes Casarano ci sarebbe stato ben poco da temere. Il primo parziale è vinto dalla formazione di casa con il punteggio di 25-14 con Zanettin sugli scudi.

Nel secondo set non si scorge nulla di nuovo: Torsello e soci buttano giù un pallone dopo l’altro e con l’eloquente punteggio di 25-11 si portano sul doppio vantaggio nel computo dei set.

Mister Licchelli fa ruotare i suoi dando spazio a quasi tutti gli effettivi: i rossoazzurri sono assoluti padroni della contesa che chiudono definitivamente a proprio favore conquistando il terzo set (25-22) e, così, incamerando altri tre preziosi punti.

—

SERIE B MASCHILE GIRONE I2

Risultati (giornata n. 9): Turi-Matervolley 3-0, Taviano-Leverano 0-3, Casarano-Galatone 3-0.

Classifica: Leverano 26 – Casarano 22 – Taviano 13 – Turi 11 – Galatone 8 – Matervolley 2.

Prossimo turno (giornata n. 10): Leverano-Turi (28.03 ore 18), Galatone-Taviano (28.03 ore 17.30), Matervolley-Casarano (27.03 ore 16.30).