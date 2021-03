SERIE B – L’Empoli fa corsa a sé: ma Lecce, Venezia e Salernitana ora fanno paura al Monza. L’analisi della 30ª

La trentesima giornata di Serie B ha completato l’opera di rimescolamento delle carte in zona promozione. Crolla in casa il Monza, contro uno scatenato Venezia (successo che dà ancora più valore a quello colto del Lecce martedì scorso). L‘Empoli continua a marciare in solitaria, vincendo di misura anche contro l’ultima ruota del carro. Il Lecce, passando a Frosinone, si candida ufficialmente a occupare l’altro posto ancora in palio, a meno di un crollo verticale della capolista nelle ultime otto gare (nelle ultime due, a giochi, forse, già fatti, andrà a Salerno e ospiterà il Lecce).

Non è più una sorpresa il Venezia di Aramu, autore di una splendida tripletta all”U-Power Stadium” di Monza. Ma, per Corini, gli allarmi non finiscono qui: dopo gli intoppi di gennaio, è tornata la Salernitana di Castori. Pragmatica, cinica, aggressiva, non spettacolare ma praticamente ermetica. All’Arechi, ieri, sera, è bastata una capocciata di Bogdan per soffiare i tre punti ad un arruffone Brescia. I granata, dopo la batosta di Empoli (5-0 il 17 gennaio), hanno messo insieme 12 risultati utili consecutivi. Vero, solo quattro vittorie, ma è da sottolineare un dato: i campani non prendono un gol da 637 minuti. L’ultimo fu quello segnato da Giacomelli in Salernitana-Venezia, al minuto 83. Era il 13 febbraio. Da quella data, sono arrivate: la vittoria ad Ascoli (0-2), il pari a Reggio Emilia (0-0), il pari interno con la Spal (0-0), la vittoria a Cremona (0-1), i pareggi a reti bianche in casa col Cosenza e a Cittadella. Da ultima, la vittoria di misura di ieri col Brescia. È ovvio che, dopo la pausa, Lecce-Salernitana avrà molti fari puntati addosso e che sarà il match principale del programma della 31esima giornata. Ma ci sarà tempo per pensarci.

Intanto, Massimo Coda vola in vetta alla classifica marcatori. Toccata quota 20, a un gol dal suo record di Benevento. Mancuso, il più vicino, è a cinque lunghezze di distanza. E dopo un mese abbastanza tribolato, ritorna nel tabellino dei marcatori anche Pablo Rodriguez, autore di un raffinatissimo scavino ai danni di Bardi.

Sedici le reti segnate nelle nove partite giocate nel weekend, tra le quali spicca la tripletta di Aramu e la quarta doppietta consecutiva di Coda.

La classifica marcatori aggiornata dopo la 30ª:

20 RETI: Coda M. (Lecce);

15 RETI: Mancuso L. (Empoli);

12 RETI: Forte F. (Venezia);

11 RETI: Meggiorini R. (LR Vicenza);

10 RETI: Diaw D. (Pordenone), Tutino G. (Salernitana), Ayè F. (Brescia);

9 RETI: Ciofani D. (Cremonese), Aramu M. (Venezia);

8 RETI: La Mantia A. (Empoli), Mancosu M. (Lecce), Marconi M. (Pisa), Valoti M. (Spal), Bajic R. (Ascoli);

7 RETI: Gargiulo M. (Cittadella), Paloschi A. (Spal), Stepinski M. (Lecce), Novakovich A. (Frosinone), Mazzocchi S. (Reggiana), Gliozzi E. (Cosenza);

6 RETI: Vido L. (Pisa), Folorunsho M. (Reggina), Gytkjaer C. (Monza), Proia F. (Cittadella);

5 RETI: Gucher R. (Pisa), Boateng K. (Monza), Ciurria P. (Pordenone), Garritano L. (Chievo), Torregrossa E. (Brescia), Dany Mota (Monza), Djuric M. (Salernitana), Frattesi D. (monza), Liotti D. (Reggina), Mancosu Mat. (V. Entella), Olivieri M. (Empoli), Sabiri A. (Ascoli), Strizzolo L. (Cremonese), Ogunseye R. (Cittadella), Rodriguez P. (Lecce);

4 RETI: 20 calciatori;

TRE RETI: 31 calciatori;

DUE RETI: 61 calciatori (Falco F., Henderson L., Majer Z., Maggio C., Pettinari S.);

UNA RETE: 102 calciatori (Adjapong C., Dermaku K., Calderoni M., Tachtsidis P., Paganini L., Björkengren J., Meccariello B.)

(foto: Fiordilino, Aramu e Forte del Venezia – ©SalentoSport/Coribello)