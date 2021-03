BASKET – Carrozzina, Lupiae Team Salento sbriciola il Catania ma vince anche fuori dal campo

Agevole vittoria, sabato scorso, della Lupiae Team Salento nella terza giornata del campionato di serie B di basket in carrozzina. I salentini, guidati da coach Andrea Calò, hanno fatto un sol boccone del Catania, travolto per 67-30.

Con tale vittoria, il primo posto della Lupiae è consolidato con sei punti in quattro partite, anche se il Taranto insegue a punteggio pieno con 4 punti in 2 gare. Va ricordato che, alla fase successiva, passano le prime due di ogni girone e che proprio il Taranto sarà l’avversario della Lupiae nel prossimo match, in programma sabato 10 aprile alle ore 17 al Palaventura.

Il successo della Lupiae, però, non è solo sportivo, ma è anche televisivo, dal momento che le dirette delle gare in streaming, trasmesse sulla pagina Facebook del sodalizio, Asd Lupiae Team Salento, hanno fatto registrare numeri importanti. Contatti che, per una disciplina sportiva tra le più spettacolari del panorama paralimpico, aiutano a far spostare l’obiettivo oltre canestro e di sensibilizzare la società sulle tematiche della disabilità.

—

IL TABELLINO

LUPIAE TEAM SALENTO 67

CUS CATANIA 30

(26-8, 15-4, 12-6,. 14-12)

LUPIAE TEAM SALENTO: Caicedo Montano 29, Calò 18, Spedicato 6, Dell’Orco 2, Nuccio 2, Bozzicolonna, Longo Carichino, Coi, Bottazzo. All. Andrea Calò; vice Rocco Bortone.

CUS CATANIA: Scuderi 14, Chillemi 10, Fonte 6, Garaffo, Petronio, Messina, Grasso, Vasta, Balsamo. All. Gabriella Di Piazza.

–

CLASSIFICA: Lupiae Team Salento 6 (4 giocate), Taranto 4 (2), Palermo 2 (2), Catania 0 (4).