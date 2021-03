SERIE D/H – I top e flop della ventiduesima giornata

Conclusasi nel pomeriggio di ieri, col posticipo tra Francavilla e Picerno (2-2), il programma domenicale del ventiduesimo turno del girone H di Serie D, stiliamo la nostra classifica settimanale coi Top e Flop.

TOP

DE CRISTOFARO (CERIGNOLA): I dauni vincono bene a Portici con un sonoro quattro a zero. Due sono le sue marcature che spianano la strada ai gialloblù.

LIURNI (LAVELLO): Sigla un eurogol, timbra una traversa e regala un assist a Longo. Ottima prestazione per l’ex Nocerina. I lucano si aggrappano alle sue giocate per tentare l’assalto alla vetta.

STRAMBELLI (MOLFETTA): I suoi gol e colpi di genio stanno facendo fare ai biancorossi un importante campionato. I baresi sono in una zona alta della classifica. Dopo la tripletta infrasettimanale, va in rete anche di domenica.

—

FLOP

PANICO (ALL. PORTICI): Esonerato dopo aver subito una ulteriore sonora sconfitta. Poker ricevuto anche dal Cerignola. Lascia la squadra ultima in classifica.

MERITO (BRINDISI): Entra nel secondo tempo e si fa buttare fuori dopo pochi minuti dal suo ingresso, per una brutta entrata. Per sua fortuna, i suoi compagni riescono a portare via un punto da Andria.

NOCERINO (BITONTO): Sbaglia forse un po’ troppo. Le offensive del Lavello non vengono respinte a dovere e i neroverdi devono cedere il passo.