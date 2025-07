LECCE – Riallineamento e rifacimento prato Via del Mare: lavori rinviati a primavera ’26

Il riallineamento del terreno e il rifacimento del manto erboso dello stadio Via del Mare di Lecce non partiranno quest’estate, come inizialmente previsto, ma slitteranno alla tarda primavera 2026. La decisione è stata presa dalla struttura tecnica del commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, dopo le ultime riunioni a Lecce e Taranto. Ne parla il Nuovo Quotidiano di Puglia di oggi, in un articolo a firma Domenico Palmiotti.

Nonostante il ricorso contro l’appalto di Leo Costruzioni – vinto dal raggruppamento Ar.Co con esecutrici Seli Manutenzioni Generali e Hana – sia stato respinto dal TAR il 2 luglio, i tempi tecnici non consentono l’intervento prima dell’inizio delle competizioni. Il Lecce, infatti, esordirà già a metà agosto in Coppa Italia, rendendo impossibile completare i lavori – che richiederebbero almeno 15 giorni di assestamento del nuovo manto – entro l’inizio della stagione.

Un primo cronoprogramma ipotizzava la conclusione dell’intervento entro il 13 agosto, ma le scadenze sono diventate impraticabili. Si è così deciso di rinviare tutto alla primavera 2026, anche se a marzo lo stadio sarà interessato da un altro importante cantiere: quello per la copertura, finanziato con 25 milioni di euro.

Proprio l’intreccio tra il primo lotto (riqualificazione interna, 11,3 milioni stanziati) e il secondo (copertura), inizialmente pensati in fasi separate, impone ora un coordinamento unico. Il commissario ha infatti deciso che sarà un solo direttore dei lavori a gestire entrambi gli interventi, e la gara per l’individuazione della figura professionale è già in corso.

I lavori del primo lotto, sospesi a metà giugno in attesa dell’esito del ricorso, ripartiranno lunedì. Per la copertura, la progettazione esecutiva è in fase di completamento. Dopo la verifica tecnica prevista entro fine luglio, sarà lanciata la gara d’appalto, con avvio dei lavori a settembre. La copertura sarà realizzata esternamente e poi montata con funi speciali a marzo, mese in cui il Lecce non avrà partite casalinghe.

Durante l’installazione, lo spicchio interessato sarà inaccessibile al pubblico. L’obiettivo è completare la copertura in dieci mesi, montando anche i nuovi fari. La gara seguirà il criterio del massimo ribasso per favorire tempi rapidi e operatività immediata dell’impresa vincitrice.