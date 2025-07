LECCE – Via alla nuova stagione tra sorrisi e risvegli muscolari. Mercato, Corvino e Trinchera sempre all’erta

È partita ufficialmente ieri mattina la stagione 2025/26 dell’US Lecce, con il primo allenamento all’Acaya Golf Resort sotto la guida di Eusebio Di Francesco, alla sua seconda esperienza sulla panchina giallorossa. Il debutto stagionale si è svolto in un clima disteso, tra sorrisi, muscoli da riattivare e l’entusiasmo di ritrovarsi insieme.

Presenti all’appello quasi tutti i giocatori, fatta eccezione per Krstovic, assente giustificato per motivi familiari. Ancora in fase di recupero dagli infortuni, invece, Maleh, Marchwinski e Jean. Il tecnico abruzzese ha aperto la sessione con un breve discorso motivazionale, tracciando le linee guida del lavoro che accompagnerà il Lecce verso la quarta stagione consecutiva in Serie A — un traguardo storico per il club.

A bordo campo, a monitorare i primi passi, c’erano il ds Stefano Trinchera e il team manager Claudio Vino. La mattinata è iniziata con esercizi atletici leggeri e stretching, coordinati dal preparatore Massimo Neri, per poi proseguire con corsette e sedute in piccoli gruppi, supervisionati dai membri dello staff tecnico, tra cui l’allenatore in seconda Fabrizio Del Rosso.

L’allenamento, senza partitelle né esercitazioni tattiche, è stato pensato come un dolce risveglio muscolare dopo oltre sei settimane di pausa, per evitare sovraccarichi o infortuni. Qualche tocco di palla ha segnato il ritorno al lavoro “vero”, ma con ritmi ancora contenuti.

Nel pomeriggio la squadra è tornata in campo e lo ha fatto di nuovo questa mattina dalle ore 9.30. Il prossimo step della preparazione sarà il ritiro di Bressanone, in programma dal 22 luglio, dove inizierà a delinearsi la vera identità tecnico-tattica del Lecce targato Di Francesco.

Capitolo mercato. Detto dell’interessamento per il difensore cileno Matias Perez, Corvino e Trinchera proseguono senza sosta il lavoro per allestire una rosa competitiva da consegnare a mister Di Francesco. Tra i settori scoperti c’è la fascia sinistra, al momento occupata da Antonino Gallo che, a settembre dello scorso anno, aveva preannunciato la sua partenza a fine stagione. Tra i papabili sostituti c’è l’esterno neozelandese dell’Empoli, Liberato Cacace. Tra i possibili partenti, l’Udinese ha messo gli occhi su Gaspar, il Torino su Falcone. Sempre al centro degli interessi di molteplici società Krstovic, per il quale, nelle ultime ore, si sono fatte vive Roma e Atalanta. Per un’eventuale sua partenza, il duo Corvino-Trinchera monitora i profili di Willem Geubbels, centravanti francese 2001 in forza aglli svizzeri del San Gallo, e di Kevin Carlos, attaccante spagnolo 2001 tesserato col Basilea.