LECCE – Piace un difensore cileno, ufficiale un esterno d’attacco danese per la Primavera

Il colpo alla Corvino che non ti aspetti, questa volta, potrebbe arrivare dal Cile. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, il Lecce è in chiusura per un giovane difensore cileno. Si tratta di Matias Perez, classe 2005, fresco di esordio nella nazionale Under 20 del suo Paese.

Perez è nato calcisticamente nel Curico dove sta svolgendo le trafile nelle formazioni giovanili. La prima squadra attualmente milita in seconda serie cilena. Perez è svincolato e sarebbe un arri vo a costo zero per le casse del Lecce. La posizione in campo preferita dal calciatore è quella di terzino destro ma ha anche giocato da difensore centrale e da terzino sinistro.

Nelle prossime ore dovrebbe esserci la chiusura dell’affare.

Se Perez è ancora una potenziale trattativa, è ufficiale, invece, l’ingaggio dell’esterno d’attacco Hjalte Laerke, danese classe 2007, tesserato con l’Helsingor, club di terza divisione. Laerke arriva a titolo definitivo e sarà a disposizione della Primavera di mister Schipa.