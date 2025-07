CASARANO – Altri nuovi ingaggi: Majello, Millico, Bacchin, Chiorra. Da lunedì test pre-Cascia

Prosegue a buon ritmo la campagna acquisti estiva del Casarano in vista del ritorno in Serie C. Dopo le riconferme di mister Di Bari e dei calciatori Perez, Guastamacchia, Logoluso, D’Alena, Pinto, Versienti, Ferrara, Malcore, Cajazzo, Barone e Milicevic e gli ingaggi di Chiricò e Gega, negli ultimi giorni il club rossazzurro ha definito altri nuovi arrivi.

Vestirà rossazzurro il centrocampista Raffaele Majello, classe 1991, proveniente dal Bari e con una lunga esperienza nelle serie professionistiche con Napoli (A), Crotone (B), Ternana (B), Empoli (A), Frosinone (B/A), Bari (C/B). Suo compagno sarà Vincenzo Millico, attaccante classe 2000 proveniente dalla Ternana, cresciuto nelle giovanili della Juventus e del Torino con cui esordisce in Serie A nel 2018/19, mettendosi in evidenza nella Primavera granata. Ha anche vestito le casacche di Frosinone (B), Cosenza (B), Cagliari (B), Ascoli (B), Foggia (C) e Ternana (C).

Filippo Bacchin, classe 2002, andrà a rinforzare il parco portieri. Cresciuto nelle giovanili del Padova, gioca anche nell’Arzignano e nell’Alcione Milano (C), da cui proviene. Sempre per la porta, ingaggiato Niccolò Chiorra, portiere classe 2001 proveniente dall’Empoli, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina con esperienze a Empoli, Mantova, Taranto, Lucchese, Carrarese, Sampdoria.

Intanto, lunedì 14 luglio il gruppo-squadra rossazzurro si ritroverà in sede per svolgere i test fisici in vista della partenza per il ritiro di Cascia (Pg) che partirà mercoledì 16 e si protrarrà sino al 31 luglio. Già fissato il programma delle amichevoli: 21 luglio ore 17.30 a Cascia, Casarano-Cascia; 24 luglio ore 18 a Cascia, Casarano-Montegranaro; 27 luglio ore 17.30, sede da definire: Sambenedettese-Casarano; 31 luglio ore 16.30 a Terminillo (Rieti), Frosinone-Casarano.