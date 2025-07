LECCE – Folla entusiasta per l’inaugurazione del nuovo store in via Trinchese

Folla entusiasta ieri sera in via Trinchese n. 10 per l’inaugurazione del nuovo store dell’US Lecce. Centinaia di tifosi hanno affollato l’area per festeggiare l’apertura del punto vendita giallorosso, tra cori, selfie e un clima di festa. Dopo il taglio del nastro e i brindisi, i presenti hanno potuto visitare lo store, tra maglie ufficiali, gadget e memorabilia che raccontano la storia del club.

Ad alimentare l’entusiasmo, anche la presenza dei calciatori Antonino Gallo, Danilo Veiga e Lassana Coulibaly, che si sono concessi a foto e strette di mano con i fan. All’esterno, uno schermo ha trasmesso le immagini più belle della scorsa stagione, culminata con la terza salvezza consecutiva in Serie A, accompagnate dalla musica selezionata da Mauro Stiky del “Party Salento”.

Presente tutto lo stato maggiore della società: il presidente Saverio Sticchi Damiani, l’ad Sandro Mencucci, il ds Stefano Trinchera, il dg Giuseppe Mercadante, oltre ai soci e dirigenti. Sticchi Damiani ha sottolineato l’importanza strategica dello store nel centro città, definendolo un punto d’incontro per i tifosi, un simbolo di crescita anche fuori dal campo e un modo per portare i colori del Lecce nel mondo, grazie ai turisti.

Il vicepresidente Corrado Liguori ha ricordato come questo progetto fosse nei piani fin dall’inizio della nuova gestione societaria, nata dieci anni fa, e ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. Anche il sindaco Adriana Poli Bortone ha partecipato all’inaugurazione, elogiando l’iniziativa e ribadendo il legame tra il Comune e la squadra.