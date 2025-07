SERIE D – Iscrizioni aventi diritto, sono 164 le domande presentate con una defezione

A tre giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di riammissione-ripescaggio, oggi alle 17 sono scaduti quelli per la presentazione delle iscrizioni per le società aventi diritto a giocare al prossimo campionato di Serie D. Delle 165 aventi diritto, solo il Vastogirardi non ha presentato domanda.

Ora tocca alla Covisod che dovrà analizzare le documentazioni e comunicherà l’esito di esse entro il 16 luglio. Ricorsi eventuali sino alel 14 del 21 luglio, poi entro iil 25 luglio la stessa Covisod esprimerà parere motivato alla LND, al cui Consiglio direttivo spetta la decisione finale.

Tra le società che hanno presentato domanda di ripescaggio, anche le retrocesse Brindisi e Ugento (QUI).