UGENTO – Presentata domanda di ammissione in D, De Nuzzo: “Opportunità che andava colta”

Sono 15 le domande di ammissione presentate al Dipartimento Interregionale Lnd-Serie D. Nella lista compaiono anche Brindisi e Ugento, retrocesse, rispettivamente, direttamente e via playout dalla Serie D all’Eccellenza alla fine dello scorso campionato.

La Covisod, entro il 14 luglio, analizzerà le documentazioni presentate dai 15 club, comunicando loro l’esito dell’istruttoria. In caso di istruttoria positiva, poi, le squadre saranno inserite nell’apposita graduatoria per l’eventuale completamento dell’organico del prossimo campionato. I club scartati potranno presentare ricorso entro le 14 del 18 luglio. La Covisod, poi, esprimerà parere sui ricorsi entro il 25 luglio.

Il termine delle iscrizioni per le aventi diritto, invece, scadrà alle 17 del 10 luglio.

La lista delle società che hanno presentato domanda di ammissione: Brindisi, Città di S. Agata, Cos Sarrabus, Fanfulla, Follonica Gavorrano, Ilva Maddalena, Licata, Roma City e Ugento come retrocesse ai playout o per la regola dei sette punti; Caronnese, Montespaccato e V. Mazzola come perdenti degli spareggi per le seconde di Eccellenza; Atletico Uri e Fiorenzuola come retrocesse direttamente in Serie D; Rieti come società non partecipante agli spareggi delle seconde di Eccellenza.

Per l’Ugento, il carteggio è stato curato dal presidente Massimo De Nuzzo, dal dg Roberto Cazzato e dal club manager Marco Macagnino. Il presidente giallorosso ne ha parlato domenica sera durante la presentazione di mister David Di Michele presso i locali di Club Ugento Giallorossa., alla presenza anche dei vice presidenti Cosimo Bellisario, Edoardo Macagnino e del direttore dell’area tecnica Massimiliano Vadacca.

“Siamo convinti sia un’opportunità che andava colta – le parole di De Nuzzo – e grazie all’impegno economico diretto del presidente onorario Eugenio Filograna, lo abbiamo fatto. Ora non resta che attendere l’esito, ma siamo già operativi per potere organizzare al meglio la stagione che verrà. Di concerto col mister e col direttore dell’area tecnica lavoriamo in maniera attenta per mettere giù le fondamenta del prossimo campionato. Un grazie particolare proprio a Vadacca e Cazzato che hanno avuto l’intuizione della scelta di Di Michele e hanno operato nel migliore dei modi per potere concludere in modo positivo l’accordo”.

Così Vadacca che, come prima cosa ha ringraziato mister Mimmo Oliva per gli anni passati a Ugento: “Il nome di Di Michele ci ha subito intrigato e, convinti dalle sue capacità tecniche e umane, abbiamo spinto per chiudere l’accorso. Si è creata subito la giusta empatia, siamo convinti di avere la stessa visione rispetto al calcio da proporre in campo e ai valori che devono accompagnare sempre una squadra di calcio. La società lavorerà in tutte le sue componenti per mettere il mister nelle condizioni di esprimere tutte le sue qualità”.

Emozionato mister Di Michele: “Non avevo dubbi sull’essere accolto col tipico calore del Sud. Questa serata mi dà ulteriori stimoli per mettere al servizio dell’Ugento le mie competenze e il mio impegno. Posso assicurare che in questa avventura metterò tutto quanto possibile, convinto come sono che il lavoro alla fine potrà portare risultati a prescindere dal campionato che andremo ad affrontare. Sarà importante il sostegno dei tifosi e tutti insieme potremo costruire qualcosa di buono”.