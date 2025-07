LECCE – Per Camarda bonus per presenze e gol in giallorosso. Voelkerling Persson, addio al Salento

Joel Voelkerling-Persson saluta ufficialmente il Lecce dopo una parentesi breve e poco incisiva. A 22 anni, l’attaccante svedese riparte dall’Allsvenskan, firmando con l’Östers IF a titolo definitivo. Il Lecce conserva il 50% sulla futura rivendita, come previsto dagli accordi con la Roma, da cui il giocatore era arrivato a parametro zero dopo una stagione brillante con la Primavera (14 gol e 7 assist).

Nel Salento, il classe 2003 ha trovato poco spazio, anche a causa di un infortunio alla caviglia. Il debutto in Serie A arriva il 14 gennaio 2023 contro il Milan, seguito da brevi apparizioni contro Verona, Roma, Cremonese, Torino, Napoli, Milan (25′ a San Siro), Juventus e Bologna, per un totale di 9 presenze in stagione.

Nel 2023-24, Voelkerling-Persson è stato ceduto in prestito al Vitesse in Eredivisie, dove ha raccolto 295 minuti in 9 gare. L’esperienza olandese si è chiusa con una retrocessione, seguita dalla ripartenza in patria all’IFK Varnamo, dove ha segnato un gol decisivo nel playout salvezza.

Ora una nuova sfida in Svezia, cercando stabilità e continuità, mentre il Lecce resta a guardare con un occhio alla possibile futura plusvalenza.

Capitolo Camarda. Il Lecce, qualora volesse riscattarlo, lo potrà fare versando al Milan tre milioni; con un controrilancio di quattro, però, il 2008 resterebbe nella sua società di proprietà.

L’accordo include bonus legati alle performance: 75mila euro al Lecce per ogni presenza del giocatore in prima squadra, e 100mila euro per ogni gol segnato. Una struttura che stimola la crescita dell’attaccante e riflette la fiducia riposta nel suo potenziale.

L’ingaggio di Camarda si inserisce nella strategia del club giallorosso di investire sui giovani, portata avanti con determinazione dal responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino. Il controriscatto garantisce al Milan un’opzione nel caso in cui Camarda esploda a Lecce, offrendo benefici tecnici ed economici a entrambe le parti.