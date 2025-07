LECCE – Ricorso Leo Constructions respinto dal Tar, il club: “Via immediato ai lavori”

Di seguito il comunicato dell’Us Lecce sull’esito del ricorso della Leo Constructions al Tar riguardo l’assegnazione dell’appalto dei lavori di ristrutturazione del “Via del Mare”.

“L’Unione Sportiva Lecce comunica che all’esito dell’udienza in camera di consiglio tenutasi dinanzi al TAR di Lecce in data 2 luglio 2025, cui la Società ha preso parte in qualità di interveniente nel giudizio proposto dalla ricorrente Leo Costruzioni Spa avverso gli esiti della procedura di gara per l’affidamento degli interventi di ammodernamento dello stadio “Ettore Giardiniero”, è stata pubblicata in data odierna Ordinanza cautelare di rigetto della domanda formulata dalla stessa Leo Costruzioni di sospensione dei provvedimenti impugnati.

L’Ordinanza risulta particolarmente dettagliata ed ampiamente motivata con riguardo a ciascuno dei motivi di ricorso proposti dalla società ricorrente, anche in relazione a quelli proposti da ultimo con atto di motivi aggiunti.

Nella decisione è stato inoltre considerato espressamente prevalente l’interesse pubblico di carattere nazionale alla sollecita progettazione e realizzazione dell’opera pubblica finanziata con risorse P.N.R.R.

Considerato dunque il chiaro dispositivo dell’Ordinanza e la sua puntuale ed esaustiva motivazione, si auspica che i previsti interventi di ammodernamento dello stadio “Ettore Giardiniero” potranno essere avviati da subito e con immediatezza”.