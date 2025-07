UGENTO – Panchina, è David Di Michele il nuovo allenatore giallorosso

Il nuovo allenatore dell’Ugento è David Di Michele.

Di seguito il comunicato appena ricevuto dall’ufficio stampa giallorosso.

“È David Di Michele il nuovo allenatore dell’Ugento Calcio.

Sarà il tecnico romano, una lunga carriera sul palcoscenico della Serie A e indimenticato attaccante del Lecce tra il 2010 e il 2012, a guidare la compagine giallorossa nella prossima stagione sportiva.

Una trattativa lampo e conclusa nel migliore dei modi quella tra il trainer classe 1976 e la società ugentina presieduta da Massimo De Nuzzo. Quella Di Michele è stata la candidatura forte che ha subito sbaragliato le altre presenti sul tavolo della dirigenza ugentina.

Di prestigio le esperienze da calciatore, tra le più significative, dopo gli esordi con la Lodigiani, quelle con Foggia, Salernitana, Udinese, Reggina, Palermo, il biennio leccese e un passaggio anche in Inghilterra nel West Ham,

Di Michele ha indossato anche la maglie della Nazionale, collezionando sei presenze totali nel triennio compreso tra il 2005 e il 2008.

Sfilati gli scarpini da calcio, “Re David”, così era chiamato dai tifosi, ha intrapreso la carriera da allenatore.

Nel curriculum la guida della Lupa Roma in Lega Pro, un quadriennio nelle giovanili del Frosinone, un campionato alla guida della Under 16 e tre le stagioni al timone della Under 17.

Dopo un passaggio ancora in Serie C con la Turris, l’ultimo incarico è stato quello di allenatore della formazione Primavera dell’Ascoli.

«Se mi avessero detto soltanto pochi giorni fa che sarei rientrato nel Salento per allenare – le prime parole di David Di Michele da neo allenatore ugentino – non ci avrei creduto.

Arrivo a Ugento con grande entusiasmo, che è lo stesso di una piazza e di una dirigenza che ha dimostrato volontà di fare bene, capacità di programmare e voglia di essere protagonista. Importante la serietà dei dirigenti e la presenza del direttore Vadacca, lui che è stato un calciatore professionista sarà una presenza importante per tutti.

Darò il massimo – aggiunge ancora – e cercherò di costruire una squadra che attraverso il lavoro quotidiano sia capace di divertirsi e di divertire i tifosi.

L’idea è quella di presentare un calcio propositivo, avendo poi la capacità di affrontare le caratteristiche delle squadre avversarie e di sapere leggere le diversi fasi di una partita».

Entusiasta della scelta compiuta è il presidente dell’Ugento, Massimo De Nuzzo.

«Non appena si è presentata la possibilità di chiudere con mister Di Michele, non abbiamo avuto il minimo tentennamento.

È la sua carriera a parlare per lui, prima calciatore e poi allenatore di qualità e carisma, e siamo convinti che col mister potremo scrivere nuove ed entusiasmanti pagine per il calcio ugentino.

Diamo il benvenuto a David Di Michele e auguriamo a lui e a tutta la Ugento calcistica le migliori fortune.

Come dirigenza faremo il possibile per porre il nostro nuovo allenatore nelle migliori condizioni per dimostrare pure a Ugento le sue indiscusse qualità umane e tecniche».

David Di Michele sarà presentato ufficialmente domenica 6 luglio alle ore 20 nelle sale del Club Ugento Giallorossa in via Capitano Giannuzzi, 85″.