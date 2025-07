ECCELLENZA – Tra ufficialità e rumors, il punto sulle aventi diritto al campionato 2025/26

Al via dal 1° luglio la nuova stagione sportiva 2025/26. Facciamo il punto della situazione in Eccellenza pugliese con le sole aventi diritto, al netto delle possibili ripescate e dei possibili inserimenti di squadre blasonate ex post (esempio: Taranto).

Atl. Acquaviva: Mister Mimmo Leonino non sarà più l’allenatore per motivi personali. Il nome del suo sostituto non è stato ancora comunicato.

Atl. Racale: Mister Pietro Sportillo ritorna a sedere sulla panchina biancazzurra. Andrea Bernardo, l’anno scorso al Città di Gallipoli, è il nuovo direttore sportivo al posto di Gianni Inguscio che lascia per motivi lavorativi.

Audace Barletta: Il titolo sportivo potrebbe essere spostato altrove.

Bisceglie: Riconfermati il ds Danilo Dammacco e l’allenatore Pino Di Meo.

Bitonto: Futuro societario in bilico, il titolo potrebbe essere rilevato da un’altra cordata (si parla di D’Alesio, ex Polimnia).

Brindisi: Dovrebbe essere presentata domanda di ripescaggio in D ma si lavora anche per il piano B, l’Eccellenza. Il nuovo tecnico sarà mister Totò Ciullo.

Canosa: Vincenzo Lanotte non sarà più il tecnico dei rossoblù. Riconfermato il ds Gianco Francavilla e i calciatori Murilo Gomes, Davide Lamacchia, Josè Solano, Stefano Santoro.

Foggia Incedit: Ancora nessuna notizia ufficiale.

Galatina: Il 2 luglio si è dimesso per intero il direttivo. Il titolo sportivo passa formalmente nelle mani del sindaco che cercherà eventuali nuovi proprietari (QUI).

Gallipoli: Il 17 maggio si è dimesso il presidente Mino Manta. Nel corso delle successive settimane è stata intavolata una trattativa con un nuovo gruppo imprenditoriale (“Omnia)”. Nulla di ufficiale riguardo la panchina e il ruolo di ds.

N. Spinazzola: Trattative in corso con la Polisportiva Trani per un progetto condiviso.

Novoli: Riconfermato l’allenatore Claudio Luperto; il suo vice sarà Renzo Adamo. Riconfermato il preparatore dei portieri Derio Guadalupi. Insieme al presidente Francesco Murra, nel direttivo rossoblù opereranno il suo vice, Andrea Cosma; il dirigente vicario, Giovanni Carrozzo; la responsabile del settore giovanile e della scuola calcio, Melissa Cosma; gli avvocati Luigi Invidia e Federico Sozzo per l’ufficio legale; Paolo De Tommasi per l’ufficio tributario ed economico-finanziario; Gianfranco Ippolito e Massimiliano Invidia come responsabili dello stadio “Totò Cezzi”; Daniele D’Agostino, collaboratore; Francesco De Pascalis per l’ufficio marketing; Alessandro De Pascalis per comunicazione e media.

Polimnia: Riconfermato l’allenatore Michele Anaclerio.

S. Massafra: Il presidente Fernando Rubino smentisce la vendita del titolo ad altri possibili acquirenti extra territorio e preannuncio l’ingresso di nuovi soci. Confermate le trattative con alcuni imprenditori di Manduria, poi non andate in porto.

Taurisano: Il nuovo allenatore sarà Mimmo Oliva che siederà sulla panchina che, nella scorsa stagione, è stata occupata da Andrea Manco.

UC Bisceglie: Confermati l’allenatore Luca Rumma; il direttore tecnico Lorenzo Ferrante; nuovo ingresso quello del direttore sportivo Gianluca Frascati.

Ugento: Il nuovo allenatore è David Di Michele (QUI).