GALATINA – Si dimette l’intero direttivo: il comunicato

Si dimette in blocco il direttivo dell’Asd Galatina. Questo il comunicato apparso sul profilo social del club biancostellato poco fa.

“L’intero direttivo della ASD Galatina Calcio, con rammarico ma con senso di responsabilità, comunica le proprie dimissioni irrevocabili dai rispettivi incarichi all’interno della associazione.

La decisione ha la sua genesi da una riflessione profonda, maturata in seguito a diversi fattori che rendono non più sostenibile il nostro impegno nella gestione del club.

In particolare, segnaliamo il malessere manifestato da una parte della tifoseria che, pur rappresentando solo una frangia del tifo, ha creato un clima che riteniamo incompatibile con i valori di rispetto e passione che dovrebbero accompagnare l’esperienza sportiva, e non solo per i componenti del direttivo ma anche a chi avrebbe potuto continuare il percorso tracciato. Nonostante i risultati raggiunti e il grande lavoro svolto dietro le quinte, ci rendiamo conto che non è più possibile proseguire in un contesto che non riconosce l’impegno profuso con serietà e dedizione.

A ciò si aggiunge la stanchezza accumulata in questi tre anni intensi di gestione, durante i quali è stato portato avanti un progetto sportivo con entusiasmo, sacrificio e spirito di servizio, affrontando ogni sfida con responsabilità, spesso in condizioni non facili.



Infine, motivi lavorativi e personali condivisi ci impongono oggi il dover rivedere le nostre priorità, non potendo più garantire la presenza e la continuità che un ruolo così delicato merita.

Ci teniamo a ringraziare sentitamente il Sindaco Fabio Vergine, l’Assessore allo Sport Francesco Sabato e tutta l’Amministrazione Comunale di Galatina per la vicinanza istituzionale, il dialogo costante e il supporto mostrato nei confronti della nostra realtà sportiva in questi anni.

Un ringraziamento speciale va ai nostri Amici Sponsor, che ci hanno sostenuto con generosità e convinzione, permettendoci di realizzare un progetto ambizioso e dignitoso. Il loro contributo economico e umano è stato fondamentale e merita tutta la nostra riconoscenza.



Ringraziamo infine chi ha creduto in noi, chi ci ha supportato nei momenti difficili e chi ha contribuito, in ogni modo, al cammino di questi anni. Il nostro augurio è che la ASD Galatina Calcio possa proseguire il suo percorso con rinnovato entusiasmo, trovando nuove figure disposte a proseguire il progetto sportivo con la stessa dedizione e passione.

Per completezza di informazione e per trasparenza, comunichiamo che nei prossimi giorni incontreremo il Sindaco Fabio Vergine per effettuare il passaggio di consegne e garantire una transizione ordinata e rispettosa nei confronti della città, dei tifosi e dell’intera comunità sportiva.

Con stima e gratitudine,

Il Direttivo della ASD Galatina Calcio“