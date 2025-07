LECCE – Primo movimento in uscita: Samek saluta definitivamente il Salento

Finisce l’avventura di Daniel Samek con l’Unione Sportiva Lecce. Il centrocampista ceko, secondo quanto ufficializzato da via Costadura poco fa, è stato ceduto a titolo definitivo, all’Artis Brno, squadra di seconda serie della sua nazione.

“L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo ed oneroso con il diritto del 30% sulla futura rivendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Samek all’Artis Brno”.

La scorsa estate, Samek era stato ceduto all’Hradec Kralove a titolo temporaneo con opzione per i ceki e percentuale sulla futura rivendita per il Lecce. Ma i ceki non hanno esercitato l’opzione e il calciatore è tornato a Lecce dopo aver giocato una stagione senza alti né bassi, con 21 presenze in prima squadra, quattro nella seconda squadra, nessun gol né assist. Il contratto col Lecce sarebbe scaduto tra due anni.

Arrivato nell’estate del 2022 con ottime prospettive dallo Slavia Praga per una cifra di due milioni di euro (non poco per gli standard del Lecce), Samek ha vinto il titolo italiano Primavera nel 2022/23 ma poi non è riuscito – almeno, sinora – a completare il salto verso il calcio dei professionisti che pure aveva assaggiato con lo Slavia, giocando anche sei partite in Conference League.