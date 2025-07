EVENTI – Stuntmen e acrobazie ad alto tasso adrenalinico: a Lecce c’è il “Martini Motor Show”

Fino a lunedì 7 luglio, in via Cesare Abba a Lecce, va in scena il “Martini Motor Show”, evento ideato dal Gruppo Martini di Aldo Martini.

Protagonisti assoluti sono stuntmen professionisti che, con auto acrobatiche e moto da cross, daranno vita a spettacolari manovre ad alto tasso adrenalinico. Questi artisti, spesso impiegati come controfigure nel cinema, eseguiranno salti, cadute e tuffi mozzafiato in un concentrato di sport e spettacolo. Le esibizioni includeranno crash controllati, auto su due ruote, parcheggi millimetrici e giri della morte con moto all’interno di una gigantesca sfera.

Il fondatore Aldo Martini ha ricordato come lo show nasca dall’esperienza familiare avviata negli anni ’70. Lo stile è freestyle: non conta la velocità, ma la precisione e l’abilità tecnica. Lo show sarà arricchito da musica, effetti luce e speciali, creando un’esperienza immersiva e coinvolgente per tutte le età.

Non mancheranno i personaggi amati dai più piccoli, come Saetta McQueen e gli altri protagonisti del film “Cars”.

Le esibizioni si terranno ogni giorno alle 18 e alle 21.

Biglietti scontati disponibili su www.ticket-show.com.