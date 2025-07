LECCE – Mercato: Corvino sul capitolo portiere, Kaba e Delle Monache

Nella conferenza stampa di presentazione di Eusebio Di Francesco si è parlato, ovviamente, anche di mercato. A domanda sul tema, il dt Pantaleo Corvino ha parlato di coloro che, presumibilmente, potrebbero essere alla fine del loro ciclo col Lecce come Falcone, Ramadani, Baschirotto e Krstovic. Il dirigente di Vernole ha anche chiarito qual è la posizione del sin qui portiere di riserva di Falcone, il classe 2000 tedesco Christian Fruchtl, una sola presenza nella scorsa annata, in Coppa Italia contro il Sassuolo.

“Se Fruchtl potrebbe essere il sostituto designato in caso di partenza di Galcone? Fruchtl è un titolare insieme a Falcone, per il quale spero che non ci siano offerte, così rimarra con noi. Se ci saranno, però, crediamo che Fruchtl sia un ragazzo cui dare fiducia“.

E poi su Kaba: “Prima dell’infortunio era un calciatore straordinario, poi purtroppo lo stesso infortunio ne ha frenato la sua crescita ma ha dato comunque il suo contributo. Credo che lui, insieme a Coulibaly, Berisha, Pierret, Helgason, Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, N’Dri, Banda, Pierotti e Morente abbiano tutti quel giusto entusiasmo e abbiano ancora tanto da darci per farci centrare il nostro obiettivo”. Su Kaba, Di Francesco ha detto: “È normale che il calciatore abbia incontrato difficoltà dopo un infortunio del genere. Quando recuperi, poi, entri gradualmente in campo ma i tuoi compagni sono molto più avanti e non è facile. È una mezzala e ha caratteristiche interessanti“.

Infine, domanda su Delle Monache, esterno d’attacco della Primavera che Corvino lascia intendere sia destinato a fare esperienza altrove: “Nel settore degli esterni d’attacco ne abbiamo quattro, un quinto elemento, anche giovane, soffrirebbe molto a ritagliarsi spazio. Gli troveremo una soluzione per farlo giocare e farlo maturare”.