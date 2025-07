LECCE – Stadio, la Leo Costruzioni: “Non presenteremo appello, faremo valere le nostre ragioni in giudizio”

La Leo Costruzioni rinuncia a fare appello all’ordinanza cautelare di rigetto del Tar di ieri, 2 luglio, riguardo l’assegnazione dei lavori di ristrutturazione del Via del Mare (QUI). La nota dell’azienda.

Pur avendone il diritto e gli argomenti necessari, Leo Costruzioni non presenterà appello cautelare all’ordinanza del TAR del 2 luglio scorso, favorendo così una partenza rapida dei lavori di restyling dello Stadio di Lecce. Infatti, ricorrere in appello comporterebbe un rinvio di almeno un mese dell’avvio del cantiere: un esito che intendiamo scongiurare. Rinunciare ad appellare l’ordinanza del Tar muove nella stessa direzione tracciata dall’U.S. Lecce che è intervenuta, in maniera neutra nel giudizio, per sensibilizzare il Giudice rispetto ad un pronunciamento più celere possibile.

Ci riserviamo di far valere le nostre ragioni nel merito del giudizio, nella successiva fase processuale, che non interferirà in alcun modo con le tempistiche di avvio e svolgimento del cantiere a cura dell’impresa aggiudicataria. Da sostenitori dei colori giallorossi, siamo al fianco della società e dei suoi tifosi: vogliamo uno stadio Via del Mare all’altezza delle aspettative della città e della squadra.

Come è noto, il 2 luglio il TAR Lecce, a un sommario esame tipico della fase cautelare, ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per sospendere e riassegnare immediatamente l’aggiudicazione dei lavori. Ha prevalso, in questa prima fase, l’interesse pubblico ad un pronunciamento rapido, che consentisse l’avvio dei lavori di realizzazione di un’opera fondamentale per la città e il Salento. L’esame del merito della controversia è stato rinviato ad una successiva fase processuale, nell’ambito della quale siamo sicuri di poter far valere le nostre ragioni.

Leo Costruzioni fa dunque un passo indietro, rinunciando anche a legittimi diritti, pur di consentire che il cantiere per il restyling dello stadio Via del Mare parta senza indugi. Un gesto di responsabilità e d’amore per il Lecce, che si aggiunge ai tanti attestati di fattivo sostegno che la nostra azienda ha sempre garantito.