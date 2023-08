LECCE – Ramadani, i dettagli sul contratto. Torna Persson, Bjorkengren saluta il Salento

Arrivano i dettagli, dalla società, sulla modalità di acquisizione di Ylber Ramadani, nuovo centrocampista del Lecce. Il nazionale albanese sarà legato al club di via Costadura per le prossime tre stagioni, con l’opzione di estendere la durata del contratto anche per un’eventuale quarta annata.

Per un centrocampista che arriva, ce n’è uno che parte: si tratta di John Bjorkengren, l’anno scorso in forza al Brescia, rientrato a Lecce per la preparazione sulle Dolomiti. Lo svedese è stato autorizzato a partire in direzione Danimarca per svolgere le visite mediche col suo nuovo club, il Randers, militante in Superligaen, la serie A danese. Bjorkengren, arrivato a Lecce nell’estate 2020, ha indossato la divisa giallorossa per 52 volte, segnando due gol in Serie B: in casa col Brescia (2-2, febbraio 2021, a cui si riferisce la foto Coribello/SalentoSport) e col Cosenza (3-1, novembre 2021), facendosi notare per la sobrietà, l’impegno costante e per una discrezione fuori dal normale.

Infine, ritorna a Lecce Joel Voelkerling Persson, autorizzato dalla società a tornare in Svezia per motivi familiari tre settimane fa, proprio nei giorni della partenza per il ritiro a Folgaria.