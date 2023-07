SERIE D/H – Mercato, tutte le ufficialità di Casarano, Nardò, Gallipoli, Martina e Fasano

(aggiornato al 29.07.2023 h 18)

CASARANO

Allenatore: Giuseppe Laterza (nuovo)

Ufficialità: Nicola Citro (a, ric.), Rafael Munoz (d, Cavese), Mauro Ezequiel Cerutti (c, Martina), Eneo Gjonaj (a, Nardò), Antonio Guastamacchia (d, ric.), Leandro Versienti (d, Messina), Salvatore Carotenuto (p, ric.), Edoardo Vona (d, Recanatese), Alessandro Celli (d, Latina), Luigi Falcone (a, Fasano), Marko Rajkovic (a, FC Francavilla), Omar Thiandoum (c, ?), Lindon Ajeti (d, settore giovanile Snatdard Liegi), Sergio Felipe Ramos da Silva “Serginho” (c, Xylotymbou)

—

NARDÒ

Allenatore: Nicola Ragno (riconfermato)

Ufficialità: Francesco De Giorgi (d, ric.), Nicola Lanzolla (d, ric.), Facundo Urquiza (d, ric.), Cristian Gentile (c, FC Francavilla), Bright Addae (c, ric.), Luca Guadalupi (c, ric.), Mattia Ciracì (c, ric.), Lucas Dambros (a, ric.), Michel Ferreira (a, ric.), Mattia Gennari (d, Montevarchi), Simone D’Anna (a, Brindisi), Gaetano Dammacco (a, Brindisi), Vincenzo Provitolo (p, Afragolese), Francesco Melito (p, settore giovanile Nardò), Davide Caramanno (d, Palermo), Sergio Corrado (d, settore giovanile Nardò), Luca Ciannamea (c, Molfetta), Luca Stragapede (c, ric.)

—

CITTÀ DI GALLIPOLI

Allenatore: Sandro Carrozza (riconfermato)

Ufficialità: Alessandro Scialpi (c, ric.), Alex Benvenga (d, ric.)

—

MARTINA

Allenatore: Massimo Pizzulli (riconfermato)

Ufficialità: Claudio Maffei (a, Bitonto), Cristiano Ancora (a, ric.), Antonio Figliola (p, ric.), Enrico Silletti (d, Bitonto), Giuseppe Sicurella (c, Paganese), Nicola Pinto (a, ric.), Angelo Mancini (d, ric.), Alex Dieng (d, ric.), Aboubacar Langone (c, ric.), Gianmarco Rizzo (d, Casarano), Sandro Baglione (c, Sancataldese), Vilson Nikolli (d, ric.), Cosimo Zecca (d, settore giovanile Lecce), Davide Perrini (d, ric.), Francesco Tuccitto (c, ric.), Francesco Lotito (p, ric.), Lorenzo Ievolella (c, ric.), Gabriele Vaticinio (c, ric.), Ryduan Palermo (a, Villacidrese), Paolo Virgilio (c, settore giovanile Foggia)

—

FASANO

Allenatore: Luca Tiozzo (nuovo)

Ufficialità: Ignacio Battista (a, ric.), Facundo Ganci (c, Altamura), Francesco Losavio (p, ric.), Francesco Illuzzi (p, Foggia), Lucas Marcelo Idoyaga (a, Nuova Igea), Giancarlo Aprile (d, ric.), Santiago Matias Dorato (a, Castrovillari), Samuele Manfredi (d, ric.), Giancarlo Bianchini (c, ric.), Alessio Amoruso (c, ric.), Roman Lazar (p, Adriese), Andrea Capristo (a, Fabriano Cerreto), Raffaele Brignola (d, Castrovillari), Antonio Loconsole (d, ric.)