LECCE – Ufficiale, Ramadani è un nuovo tesserato giallorosso: la scheda

Ylber Ramadani è ufficialmente un calciatore del Lecce. Il centrocampista 27enne, albanese d’origine kosovara e nato in Germania, dovrebbe raggiungere nel pomeriggio il Salento per fare conoscenza col suo nuovo allenatore e i suoi nuovi compagni. Possibile che venga impiegato già domenica prossima nell’amichevole di Cadice.

Nell’ultima stagione, Ramadani, di ruolo centrocampista centrale, ha giocato nell’Aberdeen, in Scozia, collezionando quasi 50 presenze ufficiali, segnando un gol e confezionando tre assist. La prima vera esperienza nel mondo professionistico fu quella della stagione 2016/17, quando giocò, tra l’altro, le qualificazioni in Champions e Europa League con gli albanesi del Partizani. Importanti anche le quattro stagioni nel massimo campionato danese con la maglia del Vejle-Boldklub che lo hanno fatto conoscere alla gran parte degli addetti ai lavori. Prima dell’Aberdeen ha giocato anche in Ungheria con l’MTK Budapest. Il neo tesserato giallorosso conta anche 10 presenze e un gol nell’Under 21 albanese e 27 presenze nella nazionale maggiore (con un gol), oltre a tre gettoni con la rappresentativa U21 e U21 del Kosovo.

L’arrivo di Ramadani è, probabilmente, il prologo all’addio di Morten Hjulmand, attenzionato da diversi club, nazionali (per ultimo, la Lazio) e internazionali.

La nota dell’Us Lecce non racconta i dettagli economici: “L’U.S. Lecce comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Aberdeen FC in riferimento al trasferimento del calciatore Ylber Ramadani. Il giocatore albanese nel primo pomeriggio di oggi sarà a Lecce per sostenere le visite mediche”.

(foto: Y. Ramadani, sito ufficiale Aberdeen)