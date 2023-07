SERIE A – Arrivi e partenze: tutti gli affari conclusi nella sessione estiva di calciomercato 2023/24

Arrivi e partenze del calciomercato di Serie A 2023/24, squadra per squadra (fonte Gazzetta dello Sport)

(ultimo aggiornamento: 25.07.2023)

ATALANTA

Allenatore: Gasperini (confermato)

Acquisti: Carnesecchi (p, Cremonese, fp), Bakker (d, Leverkusen), Kolasinac (d, Marsiglia, fc), Zortea (d, Sassuolo, fp), Adopo (c, Torino), Miranchuk (a, Torino, fp)

Cessioni: Sportiello (p, Milan, fc), Lammers (a, Glasgow Rangers), Gollini (p, Napoli, fp)

—

BOLOGNA

Allenatore: Motta (confermato)

Acquisti: Beukema (d, Az Alkmaar), Binks (d, Como), Vignato (c, Empoli, fp), Van Hoojidonk (a, Herenveen, fp), El Azzouzi (c, Union Saint Gillioise), Bair (c, Reims), Posch (d, Hoffenheim, riscatto), Moro (c, Dinamo Mosca, riscatto)

Cessioni: Bardi (p, Reggiana, fc), Cambiaso (d, Juventus, fp), Kyriakopoulos (d, Sassuolo, fp), Medel (c, Vasco da Gama, fc), Soriano c, fc), Sansone (a, fc), Kasius (d, AZ Alkmaar), Juwara (a, Vejle)

—

CAGLIARI

Allenatore: Ranieri (confermato)

Acquisti: Scuffet (p, Cluj), Boccia (d, Turris, fp), Travaglini (d, Olbia, fp), Jankto (c, Getafe), Sulemana (c, Verona), Contini (a, Olbia, fp), Desogus (a, Pescara, fp), Pereiro (a, Nacional, fp), Augello (d, Sampdoria), Oristanio (a, Inter), Shomurodov (a, Roma), Di Pardo (d, Juventus, riscatto)

Cessioni: Veroli (d, Catanzaro, fp), Falco (a, Stella Rossa, fp), Griger (a, Lask, fp), Millico (a, fc), Prelec (a, Tirol, p), Ciocci (p, Pescara, p), Barreca (d, Sampdoria), Palomba (d, Olbia, p), Zallu (d, Olbia, p), Cavuoti (c, Olbia, p), Contini (a, Olbia), Bellanova (d, Torino), Walukieiwicz (d, Empoli), Marin (c, Empoli, p)

—

EMPOLI

Allenatore: P. Zanetti (confermato)

Acquisti: CDonati (d, Ascoli, fp), Belardinelli (c, Sudtirol, fp), Crociata (c, Cittadella, fp), Ekong (a, Perugia, fp), Maldini (a, Milan), Ranocchia (c, Juventus, p), Gyasi (a, Spezia), Angori (d, Perugia), Caprile (p, Bari), Walukievicz (d, Cagliari, riscatto), Grassi (c, Parma), Marin (c, Cagliari, p)

Cessioni: Ujkani (p, fc), Vicarui (p, Tottenham), De Winter (d, Juventus, fp), Parisi (d, Fiorentina), Akpa Apro (c, Lazio, fp), Pjaca (c, Juventus, fp), Vignato (c, Bologna, fp), Cambiaghi (a, Atalanta, fp), Destro (a, fc), Lammers (a, Atalanta), Bandinelli (c, Spezia), Asllani (c, Inter, riscatto), Bajrami (c, Sassuolo, riscatto)

—

FIORENTINA

Allenatore: Italiano (confermato)

Acquisti: E. Pierozzi (d, Como, fp), N. Pierozzi (d, Reggina, fp), Parisi (d, Empoli), Benassi (c, Cremonese, fp), Kokorin (c, Aris Limassol, fp), Munteanu (c, Farul Costanza, fp), Sabiri (a, Sampdoria), Arthur (c, Juventus)

Cessioni: Sirigu (p, fc), Venuti (d, fc), Bianco (c, Reggiana, p), Saponara (a, Verona, fc), Igor (d, Brighton), Terzic (d, Salisburgo), Rasmussen (d, Broendby), Maleh (c, Lecce, riscatto), Zurkowski (c, Spezia, riscatto)

—

FROSINONE

Allenatore: Di Francesco (nuovo)

Acquisti: Vettorel (p, Monopoli, fp), Marchizza (d, Sassuolo), Brescianini (c, Milan), Ricci (c, Karagumruk, fp), Haoudi (c, Turris, fp), Harroui (c, Sassuolo), Cuni (a, Bayern), Kvernadze (a, Kolkheti Poti), Turati (p, Sassuolo, p), Monterisi (d, Lecce), Borrelli (a, Pescara, riscatto), Mazzitelli (a, Monza, riscatto)

Cessioni: Loria (p, Pisa, fp), Marcianò (p, fc), Bevilacqua (d, rescissione, Dolomiti), Cotali (d, Modena), Frabotta (d, Juventus, fp), Lucioni (d, Lecce, fp), Ravanelli (d, Cremonese, fp), Sampirisi (d, Monza, fp), Boloca (c, Sassuolo), Kone (c, Torino, fp), Olivieri (c, Atalanta, fp), Ricci (c, Sampdoria), Rohden (c, fc), Moro (a, Sassuolo, fp), Mulattieri (a, Inter, fp), Insigne (a, Palermo), Satariano (a, rescissione), Bozic (c, Maribor)

—

GENOA

Allenatore: Gilardino (confermato)

Acquisti: Leali (p, Ascoli, p), Sommariva (p, Pescara, fp), Martin (d, Mainz, fc), Melegoni (c, Standard Liegi, fp), Retegui (a, Tigre), Martinez (p, Lipsia, riscatto), Puscas (a, reading)

Cessioni: Vodisek (p, ROgaska), Czyborra (d, Pec Zwolle, p), Haps (d, Venezia, fp), Portanova (c, Reggiana, p), Aramu (a, Venezia, fp), Dragus (a, Standard Liegi, fp), Salcedo (a, Inter, fp), Boci (d, Lecco, p)

—

INTER

Allenatore: S, Inzaghi (confermato)

Acquisti: Di Gennaro (p, Gubbio9, Radu (p, Auxerre, fp), Bisseck (d, Aarhus), Agoumè (c, Troyes, fp), Fabbian (c, Reggina, fp), Frattesi (c, Sassuolo), Lazaro (c, Torino, fp), Sensi (c, Monza, fp), Se. Esposito (a, Bari, fp), Thuram (a, Borussia M., fc), Cuadrado (c, Juventus, fc), Acerbi (d, Lazio, riscatto), Asllani (c, Empoli, riscatto)

Cessioni: Handanovic (p, fc), Bellanova (d, Cagliari, fp), D’Ambrosio (d, fc), Skriniar (d, PSG, fc), Brozovic (c, Al Nassr), Carboni (c, Monza, p), Gagliardini (c, Monza, fc), Dzeko (a, Fenerbache, fc), Lukaku (a, Chelsea, fp), Pirola (d, Salernitana, fc), Pinamonti (a, Sassuolo, fc), Mulattieri (a, Sassuolo), Satriano (a, Brest, p), Colidio (a, River Plate)

—

JUVENTUS

Allenatore: Allegri (confermato)

Acquisti: Cambiaso (d, Bologna, fp), De Winter (d, Empoli, fp), L. Pellegrini (d, Lazio, fp), McKennie (c, Leeds, fp), Nicolussi Caviglia (c, Salernitana, fp), Rovella (c, Monza, fp), Weah (c, Lilla), Zakaria (c, Chelsea, fp), Akè (a, Dijion, fp), Piaca (a, Empoli, fp), Locatelli (c, Sassuolo, riscatto), Kean (a, Everton, riscatto), Milik (a, Marsiglia, riscatto)

Cessioni: Paredes (c, PSG, fp), Cuadrado (a, Inter, fc), Di Maria (a, Benfica, fc), Kulusevski (a, Tottenham, riscatto), Ranocchia (c, Empoli, p), Arthur (c, Fiorentina, p)

—

LAZIO

Allenatore: Sarri (confermato)

Acquisti: Furlanetto (p, Renate, fp), Kamenovic (d, Sparfta Praga, fp), A. Anderson (c, San Paolo, fp), Akpa Apro (c, Empoli, fp), Marino (c, F. Andria, fp), Castellanos (a, New York City), Jony (a, Sporting Gijon, fp), Lombardi (a, Triestina, fp), A. Rossii (a, Monterosi, fp), Cancellieri (a, Verona, riscatto)

Cessioni: L. Pellegrini (d, Juventus, fp), Radu (d, fc), Milinkovic (c, Al-Hilal), Romero (a, Milan, fc), Moro (a, Real Valladolid), Acerbi (d, Inter, riscatto), Escalante (c, Cadice, riscatto)

—

LECCE

Allenatore: D’Aversa (nuovo)

Acquisti: Pierno (d, Virtus francavilla, fp), Venuti (d, Fiorentina), Almqvist (a, Rostov, p), Bjorkengren (a, Brescia, fp), Listkowski (a, Brescia, fp), Rodriguez (a, Brescia, fp), Rafia (c, Pescara, p), Smajlovic (d, Taby), Maleh (c, Fiorentina, riscatto), Pongracic (d, Wolfsburg)

Cessioni: Falcone (p, Sampdoria), Cassandro (d, Como), Ceccaroni (d, Venezia, fp), Monterisi (d, Frosinone), Pezzella (d, Parma, fp), Pierno (d, Pescara), Tuia (d, fc), Umtiti (d, Barcellona, fp), Askildsen (c, Sampdoria, fp), Colombo (a, Milan, fp), Oudin (a, Bordeaux, fp), Lucioni (d, Palermo), Monterisi (d, Frosinone)

—

MILAN

Allenatore: Pioli (confermato)

Acquisti: Sportiello (d, Atalanta), Caldara (d, Spezia, fp), Loftus-Cheek (c, Chelsea), Romero (c, Lazio), Colombo (a, Lecce, fp), Lazetic (a, Altach, fp), Pulisic (a, Chelsea), Reijnders (c, Az), Okafor (a, Salisburgo), Mirante (p, rinnovo)

Cessioni: Tatarusanu (p, fc), Dest (d, Barcellona, fp), Bakayoko (c, Chelsea, fp), Diaz (c, Real Madrid, fp), Tonali (c, Newcastle), Vranckx (c, Wolfsburg, fp), Ibrahimovic (a, ritiro), Brescianini (c, Frosinone), Maldini (a, Empoli, p), Nasti (a, Bari, p)

—

MONZA

Allenatore: Palladino (confermato)

Acquisti: Anastasio (d, Pro Vercelli, fp), Bettella (d, Palermo, fp), A. Carboni (d, Venezia, fp), Cittadini (d, Atalanta, p), P. Pereira (d, Alanyaspor, fp), Sampirisi (d, Frosinone, fp), Bondo (c, Reggina, fp), V. Carboni (c, Inter, p), Gagliardini (c, svincolato), Diaw (a. Modena, fp), Izzo (d, Torino), Pablo Marì (s, Arsenal, riscatto), Pessina (c, Atalanta, riscatto), Caprari (a, Verona, riscatto), Petagna (a, Napoli, riscatto)

Cessioni: Cragno (p, Sassuolo, p), Marlon (d, Shaktar D., fp), Donati (d, fc), Marrone (d, fc), Barberis (c, fc), Rovella (c, Juventus, fp), Ranocchia (c, Juventus, fp), Sensi (c, Inter, fp), Gytkjaer (a, fc), Mazzitelli (c, Frosinone, riscatto), Morosini (c, Sangiuliano, risoluzione), Mancuso (a, Palermo, p)

—

NAPOLI

Allenatore: Garcia (nuovo)

Acquisti: Contini (p, Reggina, fp), Costa (d, Foggia, fp), Folorunsho (c, Bari, fp), Vergara (c, Reggiana, fp), Ambrosino (a, Cittadella, fp), Gollini (p, Atalanta, p), Raspadori (a, Sassuolo, riscatto), Simeone (a, Verona, riscatto)

Cessioni: Kim Min Jae (d, Bayern M.), Bereszynski (d, Sampdoria, fp), Ndombelè (c, Tottenham, fp), Luperto (d, Empoli, riscatto), Petagna (a, Monza, riscatto)

—

ROMA

Allenatore: Mourinho (confermato)

Acquisti: Kristensen (d, Leeds, p), Ndicka (d, Entracht F. fc), Vina (d, Bournemouth, fp), Aouar (c, Lione, fc), Villar (c, Getafe, fp), Shomourodov (a, Spezia, fp), Llorente (d, Leeds)

Cessioni: Bianda (d, fc), Missori (d, Sassuolo), Camara (c, Olympiacos, fp), Coric (c, fc), Tahirovic (c, Ajax), Wijnaldum (c, PSG, fp), Providence (a, Hartberg), Volpato (a, Sassuolo), Darboe (c, Lask Linz), Baldi (d, Giugliano), Reynolds (d, Westerlo), Kluivert (a, Bournemouth), Perez (a, Celta Vigo), Shomurodov (a, Cagliari)

—

SALERNITANA

Allenatore: P. Sousa (confermato)

Acquisti: De Matteis (p, Fermana, fp), Mantovani (d, Ternana, fp), Motoc (d, Siena, fp), Boultam (c, Sitra, fp), M. Coulibaly (c, Ternana, fp), Kristoffersen (a, Virtus Verona, fp), Orlando (a, Siena, fp), Simy (a, Benevento, fp), Pirola (d, Inter, riscatto), Candreva (c, Sampdoria, riscatto), Dia (a, Villareal, riscatto)

Cessioni: Troost-Ekong (d, Watford, fp), Crnigoj (c, Venezia), Nicolussi Caviglia (c, Juventus, fp), Vilhena (c, Espanol), Piatek (a, Basaksehir, fp)

—

SASSUOLO

Allenatore: Dionisi (confermato)

Acquisti: Kyriakopoulos (d, Bologna, fp), Missori (d, Roma), Sala (d, Palermo, fp), Ghion (c, Catanzaro, fp), Antiste (a, Amiens, fp), Ciervo (a, Venezia, fp), Moro (a, Frosinone, fp), Mulattieri (a, Inter), Pellegrini (a, Reggiana, fp), Volpato (a, Roma), Cragno (p, Monza, p), Bajrami (c, Empoli, riscatto), Pinamonti (a, Inter, riscatto)

Cessioni: Pieragnolo (d, Reggiana, p), Romagna (d, Reggiana, p), Zortea (d, Atalanta, fp), Frattesi (c, Inter), Ciervo (a, Sudtirol), Turati (p, Frosinone, p), Ayhan (d, Galatasaray, riscatto), Locatelli (c, Juventus, riscatto), Traore (c, Bournemouth, riscatto), Raspadori (a, Napoli, riscatto), Satalino (p, Reggiana, p), Moro (a, Spezia)

—

TORINO

Allenatore: Juric (confermato)

Acquisti: Popa (p, Voluntari), Bellanova (d, Cagliari), Haveri (d, Rimini), Ilkhan (c, Sampdoria, fp), Kone (c, Frosinone, fp), Verdi (a, Verona, fp), Tameze (c, Verona)

Cessioni: Aina (d, fc), Lazaro (d, Inter, fp), Gravillon (d, Reims, fp), Adopo (c, Atalanta, fc), Vieira (c, Sampdoria, fp), Miranchuk (a, Atalanta, fp), Vlasic (a, West Ham, fp), Izzo (d, Monza), Garbett (c, Nac Breda), Haveri (d, Ascoli, p), Warming (a, Brann)

—

UDINESE

Allenatore: Sottil (confermato)

Acquisti: Kamara (d, Watford, fp), Zemura (d, Bournemouth), Camara (c, Huddersfield), Quina (c, Watford), Zarraga (c, Athletic Bilbao), Brenner (a, Cincinnati), Lucca (a, Pisa)

Cessioni: Benkovic (d, Trabzonspor), Udogie (d, Tottenham, fp), Zeegelaar (d, fc), Arslan (c, Melbourne City, fc), Bassi (c, Cjarlins Muzane), Damiani (c, Arezzo), Pereyra (c, fc), Gonzalez (a, FC Arouca), Nestorovski (a, fc), Buta (c, Gil Vicente, p), Becao (d, Fenerbache), Matheus Martins (a, Watford, p)

—

VERONA

Allenatore: Baroni (nuovo)

Acquisti: Amione (d, Sampdoria, fp), Gunter (d, Sampdoria, fp), Ruegg (d, Young Boys, fp), Hongia (c, real Valladolid, fp), Praszelik (c, Cosenza, fp), Mboula (a, Maiorca), Saponara (a, Fiorentina, fc), Duda (c, Colonia, riscatto), Kallon (a, Genoa, riscatto), Braaf (a, Borussia Dortmund)

Cessioni: Cetin (d, Ankaragucu, p), Depaoli (d, Sampdoria, fp), Zeefuik (d, Herta Berlino, fp), Abildgaard (c, Rubin Kazan, fp), Gaich (a, CSKA Mosca, fp), Sulemana (c, Cagliari), Tameze (c, Torino), Verdi (a, Torino, fp), Caprari (a, Monza, riscatto), Simeone (a, Napoli, riscatto)

—

LEGENDA

p, d, c, a (dopo il nome) rappresenta il ruolo (portiere, difensore, centrocampista, attaccante)

p = prestito

fp = fine prestito

fc= fine contratto